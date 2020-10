12:10 Uhr

Katalysatoren-Diebe rücken in Königsbrunn mit Trennschleifern an

Auf dem Gelände eines Autohändlers im Königsbrunner Gewerbegebiet Süd haben in der vergangenen Woche Diebe zugeschlagen. Sie krochen sogar unter die Autos.

Drei Katalysatoren haben Diebe aus dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers im Gewerbegebiet Süd gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss sich die Tat im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag, 21. bis 23. Oktober, zugetragen haben. Die Täter hoben auf dem Firmengelände am Messerschmittring auf Höhe der 60er Hausnummern geparkte Autos an. Mithilfe eines Trennschleifers wurden dann die gewünschten Teile aus dem Wagen geschnitten.

Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)

