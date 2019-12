vor 5 Min.

Kaugummi-Automaten: Das Geschäft mit der kleinen Überraschung

Gerhard Jahn besitzt Tausende Kaugummi-Automaten. Seit über 25 Jahren wartet, befüllt und bestückt er in ganz Süddeutschland die rot-weißen Metallkästen, die vor 60 Jahren ihren Siegeszug in Deutschland angetreten haben.

Plus Es gibt sie seit den 1950er-Jahren. Bis heute halten sie die kleinen Kunden bei Laune, mittlerweile auch mit Spielzeug und Schmuck. Gerhard Jahn erzählt, warum sie heute noch ein Renner sind.

Von Siegfried P. Rupprecht

Sie sind in der ganzen Region zu finden. Keineswegs nur in den Städten: Gerade in kleinen Gemeinden auf dem Land fallen sie noch auf: Kaugummi-Automaten versorgen vor allem Kinder mit bunten Kugeln verschiedener Geschmacksrichtungen sowie Kleinartikeln im Miniformat wie Schlüsselanhänger und Gummitiere. Erwachsenen entlockt ihr Anblick zumindest eine nette Erinnerung an die Zeit, als sie hier so manchen Groschen versenkten. Damals kam meist nur eine Kugel Kaugummi in einer Zuckerhülle heraus. Inzwischen steckt mehr darin.

Es sei in erster Linie ein Geschäft mit der Neugier und der Überraschung, meint Gerhard Jahn. Der selbst ernannte Kaugummi-Mann wird von manchen auch als King der Kaugummis bezeichnet. Den Handel mit den bunten Kugeln betreibt er seit rund 25 Jahren. Im Augsburger Land kennt er jedes Dorf. Seinen Firmensitz hat er im nahen Kammeltal im Landkreis Günzburg. Von dort aus füllt und wartet er mit sechs Mitarbeitern viele Tausende Kaugummi-Automaten. „Sie hängen überall im süddeutschen Raum“, sagt der 56-Jährige. Auf eine genaue Zahl will er sich nicht festlegen. Dabei hat Gerhard Jahn ein ausgeklügeltes System entwickelt. „Ich suche mit meinen Metallkästen die Nähe zu Kindern“, erläutert er. Und so werden sie an Hauswänden oder Zäunen in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Bushaltestellen aufgestellt. „Kurz: Überall da, wo sich die Laufwege der Kinder befinden.“ Dort wecken sie Gefühle, die unzählige Menschen in ihrer Kindheit erlebt haben. „Ich habe meine Mutter immer angebettelt, mir ein Zehnerl für den Automaten zu geben“, erinnert sich Roswitha Hollnbuchner aus Wehringen. Die Verlockung des in den Kugeln versteckten Spielzeugs war für mich eine Zeit lang riesig.“ Noch heute schweben ihr die Gummischlangen und die golden glänzenden Ringe im Kopf herum. Ein Selbstläufer sind die Automaten nicht Ein Selbstläufer seien die Automaten allerdings nicht, sagt Jahn. „Sie müssen den richtigen Standort aufweisen, und das Angebot muss verlocken“, sagt Jahn. Wichtig sei, am Puls der Zeit zu sein, Trends zu setzen und Produkte anzubieten, die nicht auch bei Aldi und Lidl erhältlich sind. Waren vor einigen Jahren Glibbertiere, Totenkopfringe, Plastikschnuller, Halsbänder und Ohranhänger gefragt, so sei momentan bei den Kaugummis „Watermelon“ der Renner, beim Kleinzeug Sticky Skulls und Einhorn-Armbänder. „Alles muss übrigens auf Englisch sein, dann ist es bei den jungen Käufern ,in‘ und attraktiv. Deutsche Begriffe ziehen kaum mehr.“ Der König der Kaugummi-Automaten muss es wissen. Helmut Bauer aus Gersthofen war einer der frühen Kunden dieser Automaten. Auch von ihm verschwand manche Münze im Drehmechanismus des Geräts: „Als Kind wusste ich ganz genau, wo diese Automaten aufgestellt waren.“ Franziska Stegherr aus der Bobinger Siedlung presste ihre Augen oft an die Plexiglasbehälter der Automaten. „Doch dann investierte ich mein Geld doch lieber in einen Mohrenkopf“, berichtet sie. Seine Waren stellt Gerhard Jahn nicht selbst her. Er bezieht sie weltweit, unter anderem aus Kanada, den USA und China. Neben Geschmack und Aussehen hat vor allem eines Priorität: Die Ware muss in die kleinen Behälter passen, mit denen die Automaten befüllt werden. „Hier gilt für mich, den Spagat zwischen der richtigen Größe, guten Produkten und der untersten Preisgrenze zu schaffen.“ Das sei eine ständige Herausforderung, meint er. Die höchsten Einnahmen werden auf dem Land erzielt Die höchsten Einnahmen erzielt Jahn auf dem Land. Er weiß auch warum. „In den Dörfern schließen immer mehr Geschäfte, die auch Süßigkeiten für Kinder verkaufen“, erzählt der Automatenaufsteller. Dieses Ladensterben spiele ihm in die Karten. Über die Zukunft seiner Branche macht er sich keine Sorgen. „Der Kauf am Automaten war vor Jahrzehnten genauso wie jetzt der erste selbstständige geschäftliche Kontakt von vielen Vier- und Fünfjährigen.“ So wie damals werde auch heute noch von den Kindern die einfache Mechanik zelebriert. „ Ein 20-, 50- Cent-Stück oder eine Ein-Euro-Münze rein, Griff gedreht, Ausgabeklappe auf und die Ware entnehmen“, erklärt Jahn. Auch Simone Thoma aus Langenneufnach kennt diese Leidenschaft aus Kindheitsjahren: Die Versuchung der Automaten sei stets sehr groß gewesen. „Ich habe mich immer auf die kleinen Schmuckstücke konzentriert“, erzählt sie. Doch diese seien nur sehr selten aus der Automatenklappe herausgekommen. Insofern verbinde sie diese Erinnerungen auch immer etwas mit Enttäuschungen. Die Mutter eines Sechsjährigen aus Königsbrunn hat dagegen Vorbehalte. „Ich möchte nicht wissen, wie lange die Dinger in diesem Gerät vor sich hindümpeln“, kritisiert sie. Gerhard Jahn, der Experte, kann beruhigen: Alle drei Monate werden die Automaten von ihm und seinen Mitarbeitern neu befüllt.

