00:33 Uhr

Kein Eklat zum Muttertag

Zurück in die späten 60er-Jahre führten die Eigenkompositionen von Back to Bandyll im Kulturzentrum Graben. Foto: Uwe Bolten

Die Band Back to Bandyll spielt in Graben ausschließlich eigene Kompositionen. Woher der Name kommt

Von Uwe Bolten

Seit mehreren Jahren proben sie in der alten Schule am Kirchbergweg, mit einem außergewöhnlichen Konzert traten die fünf Musiker von Back to Bandyll wieder in die Öffentlichkeit. Die rund 30 Zuhörer bekamen keinen Klamauk-Pop, keine leisen Töne, keine bekannten Melodien und auch keine Schunkel-Hits zu hören, sondern selbstkomponierte und getextete Lieder, die musikalisch in der Zeit der späten 60er-Jahre anzusiedeln waren, wie auch der Konzerttitel „1969 revisited“ andeutete.

„Wir covern nicht, da wir dazu kein Bedürfnis haben“, sagte Gitarrist Stefan Kutter und blickte zu den Bandkollegen. „Wir erleben so viele Geschichten, die wir in unseren Stücken verarbeiten können, das reicht“, stimmte Klaus Heidenreich unter Kopfnicken von Tanja Sedlmeier (Gesang, E-Piano), Udo Lederer (Bass), Klaus Heidenreich (Harmonik, Gesang) und Dietmar Perzl (Schlagzeug) zu.

Die musikalische Vielfalt, die Kleidung der Musiker wie auch die Instrumente der Band nahm die Zuhörer mit auf eine interessante Zeitreise. Allen Liedern gemeinsam war der markante Klang des E-Pianos, das gelegentlich an den Sound eines Ray Charles erinnerte, die nahezu immer angezerrt gespielten Soli der von Kutter eigens modifizierten Gitarre sowie die stets unerwarteten Liedenden.

Bassist Udo Lederer glänzte mit melodiösen und variantenreichen Tiefraumtönen, einfallslose Wechselbass-Begleitung auf seinem E-Bass oder Kontrabass waren ihm fremd. Die im Blues-Harp Stil von Klaus Heidenreich gespielte Harmonika verlieh einigen Stücken romantischen wie auch dreckigen Charakter; Dietmar Perzl bediente das Schlagzeug, egal ob mit Stöcken oder Besen gespielt, angenehm von der Lautstärke, mit viel Gefühl, sodass er die Stücke ergänzte und nicht dominierte. Über allen Instrumenten thronte die Stimme von Tanja Sedlmeier. Mit großem Tonumfang und gekonnten Modulationen zog sie die Gäste als Solistin in ihren Bann; als Backgroundsängerin unterstrich sie die Melodielinien.

Bandyll, eine Sonne in der Milchstraße 62710 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt, spielt im Universum des Science-Fiction-Helden Perry Rhodan eine untergeordnete Rolle. Für die fünf Musiker ist sie ein Sehnsuchtsort, wie Klaus Heidenreich zum gleichnamigen Titel erläuterte. Treibend, fast dreckig im Klang, kam „Cool Mama“ daher, dass wohl „böseste Lied des Abends“, wie Gitarrist Kutter bemerkte. „Dies soll kein Eklat zum Muttertag sein“, sagte er.

Im Anschluss des Konzerts bestätigte er, dass es auch bei diesem Lied um eine Aufarbeitung von Erfahrungen ginge. „Mit diesem Konzert bedanken wir uns für die Unterstützung der Kommune durch den Probenraum. Außerdem besitzt das Kulturzentrum durch die Konstruktion und die zahlreichen Bücher eine fantastische Akustik“, verabschiedete sich Stefan Kutter.

Themen Folgen