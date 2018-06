vor 48 Min.

Kein Keim mehr in den Wasserproben

Schon an den Vortagen war jeweils nur einer oder zwei festgestellt worden. Was das für die Abkochempfehlung in Bobingen bedeutet.

Von SZ

In der letzten vorliegenden Analyse des Bobinger Trinkwassers wurde kein einziger Keim mehr gefunden. Das teilte die Stadt am Montag mit. Schon an den Vortagen war jeweils nur einer oder zwei festgestellt worden. Am Freitag dann null an allen zwölf Entnahmestellen. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt findet daher nurmehr einmal wöchentlich die mikrobiologische Untersuchung statt. Das nächste Probenergebnis wird erst am Donnerstag im Rathaus vorliegen und auf der städtischen Homepage veröffentlicht.

Zufrieden ist die Stadt auch mit dem Ablauf der Chlorung seit vergangenem Freitag. Das Chlor habe sich offenbar gut im Netz verteilt und sei an fast allen Messstellen schon angekommen. Allerdings sei es erforderlich, dass flächendeckend überall die Chlorkonzentration von 0,1 bis 0,3 mg/l Wasser nachgewiesen werden kann. Die Stadt geht davon aus, dass dies bis Ende der Woche so weit ausreichend erreicht ist, um über ein Ende des Abkochgebotes entscheiden zu können. Bis dahin gelte es weiter. Wie lange anschließend die Chlorung andauern werde, teilte die Stadt noch nicht mit.

Themen Folgen