vor 44 Min.

Kein neues Ferienhaus in Straßberg

Stadt reagiert auf Kurzzeitvermarktung im Internet

Denkbar knapp hat der Bauausschuss der Stadt Bobingen den Antrag abgelehnt, ein bestehendes Wohnhaus in der Straßberger Frieda-Forster-Strasse als Ferienhaus zu nutzen. Mit dem Verweis auf die auch in kleineren Städten wie Bobingen bestehende Wohnungsnot wurde dem genannten Antrag nicht stattgegeben. Es sei den Bürgern nicht zu vermitteln, dass man in dieser Situation ein Wohnhaus mitten in einem Wohngebiet nur noch als Ferienhaus nutzt. Auch hätte die Erfahrung mit anderen derartigen Objekten gezeigt, dass in solchen Fällen immer wieder mit Klagen von Anwohnern, hauptsächlich wegen Ruhestörung, zu rechnen sei. Außerdem wollte man mit der Entscheidung klar stellen, dass zukünftige Anträge dieser Art wenig Aussicht auf Erfolg hätten.

Es würde zwar nicht erwartet, dass Straßberg in Zukunft zu einer Art Touristenzentrum mutieren könnte, aber es hätte immer wieder Planungen zur Umnutzung von Wohnhäusern gegeben. Es sei nun klar gestellt, dass dies weder gewünscht noch genehmigt werden kann. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung keinen Einfluss auf bereits bestehende Ferienwohnungen oder Häuser habe, da in diesen Fällen andere Grundvoraussetzungen bestanden hätten und somit die einzelnen Genehmigungsverfahren nicht vergleichbar gewesen wären.

Um eine generelle Entscheidungsgrundlage zu haben, müsste eine entsprechende Satzung für Bobingen erstellt werden. Dazu sei der Aufwand aber im Verhältnis zu den zu erwartenden Anträgen viel zu hoch, erklärte der Sitzungsleiter Dritter Bürgermeister Rainer Naumann.Trotzdem habe es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit derartigen Anfragen gegeben, die auch bereits zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Landratsamt geführt hätten. Speziell ein Fall aus dem Jahr 2015 sei noch im Gedächtnis. Dort war ein genehmigtes Ferienhaus als eine Art Party-Location im Internet angeboten worden. Dies hatte zu massiven Protesten der Anwohner geführt. So etwas dürfe sich auf keinen Fall wiederholen, so Naumann. Deshalb würde der Bauausschuss auch in Zukunft solche Anfragen sehr restriktiv handhaben. (elkn)

