Keine Langeweile bei Autorenlesung in Königsbrunn

Eine ägyptische Schönheit, ein dicker Erfindergeist und Autorin Stefanie Höfel unterhalten die Königsbrunner Gymnasiasten.

Von Andrea Collisi

Autorenlesungen stehen nicht bei allen Schülern hoch im Kurs: „Ach, wird sicher wieder langweilige Geschichte“, ist auf dem Weg in den Lichthof des Königsbrunner Gymnasiums zu hören. Autorin Stefanie Höfel präsentiert den Achtklässlern dort ihrem aktuellen Jugendroman „Tanz der Tiefseequalle“ – und wird viele der Schüler überzeugen, dass solche „Pflichttermine“ wirklich Spaß machen können.

Vom ersten Moment ist die gute Verbindung zwischen den Jugendlichen und Höfel geschaffen, packt die 41-Jährige die jugendlichen Zuhörer. Es gibt höchste Aufmerksamkeit bei den vier Vorleseeinheiten zwischen denen die Autorin Fragen beispielsweise zu den Hauptfiguren stellt, wem die Sympathie gilt, wer sich wohl am meisten verändert. Dazu kommt sie von der Bühne, die der Ort der Darbietung und damit ganz klar der Ort des Buches, zu ihren Zuhörern hinunter mischt sich zwischen die Reihen. Oftmals entsteht auch eine kleine szenische Spieleinheit. Man merkt, wie das bei den Schülern ankommt. Sie machen mit, sie haben Spaß und alle sind mit Konzentration bei der Sache. Da können sich doch einige guthineindenken oder sich mit den Hauptfiguren identifizieren.

Im Buch von Stefanie Höfel geht es um Pubertätsverwirrtheit

Inhaltlich handelt der Roman von den Zeiten der Pubertätsverwirrtheit, der Bedeutung von Äußerlichkeiten und dem „in“- Sein und natürlich auch davon, dass man aus dem Raster, der Norm fallen kann und nicht dazugehören darf in der Klassengemeinschaft. Einer Hauptfigur, dem fettleibigen Nico, wird von seinen Klassenkameraden übel mitgespielt. Er hat jedoch eine besondere Begabung im kreativen Denken und Spaß an Erfindungen. Mithilfe von Fantasieprodukten wie der Super-Niko-Brause schafft er es, sich geistig aus seinem Körper herauszuschälen und trotz seiner Fettleibigkeit zur Höchstform aufzulaufen – etwa als er Sera, die ägyptische Schönheit und andere Hauptfiguren des Romans rettet vor den zudringlichen Grapschattacken des obercoolen Mackers, und sonstigen Meisters im Nico-Demütigen.

Das Besondere an Höfels Buch: Die Geschichte wird im Wechsel aus Nikos und aus Seras Sicht erzählt. Und so wechselt auch die Autorin beim Lesen von einem Stuhl auf einen anderen. Spannend macht es für die Schüler auch, dass sie sich immer wieder selbst einbringen können, Vorschläge zum Handeln machen und erklären, warum die eine Figur wohl so sich ausrichtet und die andere anders. Am Ende sprudeln den Achtklässlern noch Fragen zur Autorin heraus: Wie lange braucht sie für ein Buch oder ob sie auch Schreibblockaden kenne.

Die Autorin liest selbst gerne skandinavische Schriftsteller

Sie erfahren, dass Höfel selbst gern skandinavische Schriftsteller lies und, dass Namen ihrer Figuren von Anfang an in ihr hochkämen. Eine Gruppe von Schülern lässt nach der Veranstaltung noch Tipps fürs eigenen Schreiben und eine Plattform geben – da staunt man wie viele doch gern Schriftsteller werden wollen. Am Ende gibt es anhaltenden Applaus und man hat den Eindruck, dass wohl jeder denkt wie es Leonie ausdrückt: „Ich fand es einfach super gut. Besonders, dass wir mit einbezogen wurden und es keine normale langatmige Lesung wurde.“

