06.12.2019

Keine bestmögliche Lösung

Klarstellung der Freien Wähler zum Thema Tram

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Jürgen Raab, legt Wert auf eine Klarstellung zu seiner Wortmeldung im Hauptausschuss, wiedergegeben in unserem Artikel „Vertrag zur Tram neu verhandeln?“ in unserer Ausgabe vom 5. Dezember. Den Vertrag von 2016 zwischen Stadt Königsbrunn sowie Stadt und Landkreis Augsburg über den Betriebskostenzuschuss zur Tram sehen die Freien Wähler weder damals noch heute als „bestmögliche Lösung“ an.

Dies sei vielmehr 2016 die Einschätzung der Stadt gewesen in der Antwort auf ein Schreiben der Freien Wähler mit deren Bedenken gegen diese Vereinbarung. Damals habe die Verwaltung schriftlich geantwortet, dass zum Zeitpunkt der Abfassung der Vereinbarung alles geregelt wurde, was nötig und möglich war, so Raab gegenüber unserer Zeitung.

Er stellt zudem klar: „Die Freien Wähler sind für die Straßenbahn, jedoch nicht für die Vereinbarung über den Betriebskostenzuschuss, da diese die Stadt einseitig sowohl finanziell als auch im Mitspracherecht benachteiligt. Deshalb unsere Forderung nach Nachverhandlungen.“ (SZ)

Themen folgen