Kifferrunde mit minderjährigen Mädchen

Ein 24-Jähriger soll einen Joint geraucht und diesen an drei Begleiterinnen weitergegeben haben. Sein Problem: Sie sind minderjährig. Nun steht der Mann vor Gericht.

Von Michael Lindner

Das vergangene Jahr war für einen 24-jährigen Mann aus dem südlichen Landkreis Augsburg kein Gutes. Vier Monate lang saß er im Gefängnis, zudem muss er sich wegen mehrerer Delikte aus dem Jahr 2018 nun vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Wenn es schlecht für ihn läuft, muss er erneut ins Gefängnis.

Der 24-jährige Angeklagte, der seit einiger Zeit in einer Obdachlosenunterkunft lebt, kaufte vergangenes Jahr mehrfach kleinere Mengen Marihuana und Haschisch für den Eigengebrauch – mal traf er die Dealer in der Nähe eines Supermarktes, dann wieder ein einem Waldstück. Allerdings rauchte der junge Mann die Joints nicht immer alleine. Ihm wird vorgeworfen, in einer Kifferrunde seinen Joint an seine drei Begleiterinnen weitergereicht zu haben. Das Problem dabei: Die drei Frauen waren noch minderjährig. Zwei von ihnen waren gerade einmal 14 Jahre jung, die dritte immerhin 16 Jahre alt.

Sachverständiger untersucht den 24-jährigen Angeklagten

Da die Abgabe von Drogen an Minderjährige laut Gesetz mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr geahndet wird, stand der Angeklagte nun vor dem Schöffengericht. Sein größter Wunsch sei es, nicht ins Gefängnis zurückzukommen, sagte der 24-Jährige vor Beginn der Verhandlung. Dessen Pflichtverteidiger Ralf Schönauer regte ein Rechtsgespräch an. Dort kam es zu einer telefonischen Rücksprache mit dem Betreuer des Angeklagten, der psychische und geistige Defizite bei dem 24-Jährigen erkennt. Da Verteidiger Schönauer bezweifelt, dass sein Mandant die Situation „nicht umfassend überreißt“, setzte das Schöffengericht unter Vorsitz von Thomas Kirschner die Verhandlung aus. Ein Sachverständiger wird nun den Angeklagten eingehend untersuchen. Er soll ein Gutachten erstellen, ob der 24-Jährige aus seiner Sicht schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sei. Auch soll es in dem Gutachten darum gehen, ob die medizinischen Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt gegeben seien. Bis wann das Gutachten vorliegen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

