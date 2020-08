vor 56 Min.

Kinder in Bobingen bauen eine neue Stadt im Singoldpark

Plus Unter dem Motto „Baue dein Lieblingsgebäude“ haben viele Kinder beim Bobinger Stadtbauspiel mitgemacht.

Von Elmar Knöchel

Hämmern, sägen, klopfen und nageln. Kinder wuselten zwischen verschiedenen Holzkonstruktionen herum. Mit großer Beteiligung und viel Begeisterung ist das inzwischen fast schon traditionelle Bobinger Stadtbauspiel im Singoldpark zu Ende gegangen.

Die Kinder waren dazu aufgerufen, ihr Lieblingsgebäude zu bauen. Es entstanden Türme, Schornsteine, Kletterwände und noch vieles mehr. Es sei durchaus eine Herausforderung gewesen, das Ganze unter Corona-Hygienebedingungen abzuwickeln, erklärte der Leiter der Bobinger Jugendarbeit Dominik Rankl.

Beim Bobinger Stadtbauspiel wurden verschiedene Holzkonstruktionen entworfen, deren Statik Sozialpädagoge Alexander Beyer überwachte. Bild: Elmar Knöchel

Doch letztlich hätte es relativ gut geklappt. Dank der vielen Helfer und der Sachspenden mehrerer Bobinger Firmen sei das Stadtbauspiel wieder ein Highlight des Bobinger Ferienprogramms gewesen.

Bobinger Kinder bauen aus Holz und machen Ausflüge

Zwei Wochen lang konnten pro Tag sechs Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Lieblingsgebäude aus gespendetem Holz zusammenbauen. Nebenbei gab es dann noch weitere Aktivitäten. Besuche im Wildpark in Landsberg gehörten dazu, genauso wie Fußball-Golf und eine Schatzsuche in Bobingen.

Dabei mussten verschiedene Aufgaben bewältigt werden. Zum Beispiel: „Findet das höchste Gebäude in Bobingen“. So hatten die Kinder ihren Spaß und konnten dabei noch etwas lernen. Ein weithin sichtbares Ergebnis des Stadtbauspieles ist die Neugestaltung einer Wand am Freibad. In Absprache mit der Stadt Bobingen wurde dort ein großflächiges Graffito unter Leitung eines Künstlers des Vereins „Die Bunten“ erstellt.

Nach fünf Stunden Arbeit ist ein beachtliches Kunstwerk entstanden. Das höchste Gebäude Bobingens ist nach Auskunft der Stadtbauspielleiter übrigens der Turm der Stadtpfarrkirche St. Felizitas. Der Turm ist 49 Meter hoch.

