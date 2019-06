vor 7 Min.

Kinder laufen für Kinder

Die Schüler gingen voller Motivation an den Start.

Langerringer Grundschüler drehen viele Runden für einen guten Zweck

Von Hieronymus Schneider

Die Grundschule beteiligte sich an der bundesweiten Schulaktion „Kinder laufen für Kinder“. Diese bietet Schülern eine Möglichkeit, Bewegung mit sozialem Engagement zu verbinden. Das Laufen für eine gute Sache motivierte die Kinder zum regelmäßigen Ausdauertraining zur Vorbereitung auf den „großen Tag“.

Obwohl die Aktion am Vormittag durchgeführt wurde, fanden viele Eltern und Großeltern Zeit zum Zuschauen. Denn sie sind neben anderen Verwandten, Nachbarn und Geschäftsleuten die Hauptsponsoren. Die Schüler suchten sich ihre Sponsoren selbst und schlossen mit ihnen eine Vereinbarung, wie viel sie für jeden gelaufenen Kilometer bezahlen werden.

So gingen alle Schüler der Klassen eins bis vier hoch motiviert an den Start rund um das Fußballfeld vor der Tribüne. Eine Runde wurde mit 350 Metern gemessen. Die Erstklässler mussten sich nach jeder Runde einen Stempel oder ein Kreuz in ihrer persönlichen Leistungstabelle eintragen lassen.

Die größeren Kinder durften durchlaufen und die Zahl ihrer Runden am Ende eintragen lassen. Es waren auch Pausen und langsames Gehen erlaubt. Viele packte aber der Ehrgeiz, und sie schafften mehr als 20 Runden in etwa einer Stunde. Der erreichte Rekord lag bei 26 Runden, bis Schulleiterin Anna-Maria Bögler den Rekordversuch von 30 Runden wegen Zeitablaufs beendete. Die erschöpften Läufer durften sich beim Verpflegungsstand des Elternbeirats stärken.

Die Spenden gehen an Save the Children Deutschland. Das ist die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt. Sie setzt sich für eine Welt ein, in der alle Kinder gesund und sicher leben und selbstbestimmt aufwachsen können. Die Grundschule Langerringen darf zehn Prozent der Spendensumme für schuleigene Zwecke einbehalten. Die genaue Höhe der eingegangen Sponsorengelder wird nach den Pfingstferien feststehen. (rony)

