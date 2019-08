vor 24 Min.

Kinder lernen das ABC der Natur

Im Stadtpark in Schwabmünchen konnten Kinder in einer Veranstaltung des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Augsburg zusammen mit der Biologin Susanna Eberl Tieren und Pflanzen mit Lupen, Stift und Papier auf der Spur sein. Foto: Eberl

Biologin bringt Grundschülern Tier- und Pflanzenwelt näher

Im Luitpoldpark in Schwabmünchen konnten Kinder im Grundschulalter in einer Veranstaltung des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Augsburg zusammen mit der Biologin Susanna Eberl Tieren und Pflanzen mit Lupen, Stift und Papier auf der Spur sein.

Dabei auch noch das gelernte ABC üben und lernen, dass diese Lebewesen ein Teil der Artenvielfalt sind und besonderen Schutz bedürfen, ist nicht alltäglich.

Auf den Wiesen, unter Büschen und in den Baumgruppen fanden sich vielerlei Lebewesen und so war es bei manchen Buchstaben gar nicht schwierig, eine ganze Reihe zu benennen und mit Lupen zu begutachten. Bei anderen Buchstaben bedurfte es Geduld und viel Überlegungskraft. So wurde der Buchstabe J mit den Worten „junge Vögel“, die es sicherlich in den Nestern gibt, belegt. Happiger wurde es bei den Buchstaben Q, X und Y. Aber auch da fanden sich letztendlich äußerst seltene und fantasiereiche Geschöpfe, die wahrscheinlich noch keiner davor gesehen hat. Sie sind so schutzbedürftig, dass man beschloss, sie in der Öffentlichkeit gar nicht erst zu zeigen. Wer kann behaupten, schon mal ein Yplon oder ein Xel getroffen zu haben? Die Teilnehmer konnten die Neuentdeckungen zwar nicht fotografieren, aber mit Stiften doch gut erkennbar darstellen.

Den Kindern hat es Spaß gemacht und sie haben gelernt, die Umwelt genauer zu beobachten. „Vielleicht werden sie mit ihrem Verhalten das eine oder andere Lebewesen beachten und schützen, weil sie dessen Wert und die Rolle im Ökosystem erkannt haben“, meint Eberl, die im Rahmen von Umweltbildung Bayern immer wieder Veranstaltungen zur nachhaltigen Entwicklung im Landkreis Augsburg anbietet.

