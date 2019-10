vor 60 Min.

Kinderbetreuung: Entlastung für Familien in den Ferien

Ab 2020 soll es in Bobingen eine Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter geben, denn junge Familien stehen oft vor Probleme bei der Beaufsichtugung des Nachwuchses

Von Elmar Knöchel

Ab dem Jahr 2025 wird es in Bayern einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter geben. „Allerdings will der Freistaat keine Ganztagsschule. Es wird also an den Kommunen liegen, wie die Herausforderung gemeistert wird. Auch die Finanzierung ist noch völlig ungeklärt“, sagt Bobingens Bürgermeister Bernd Müller. Er macht keinen Hehl daraus, dass die momentan beschlossene Gesetzeslage in Bayern ihn nicht glücklich stimmt.

Gleichzeitig sei der Bedarf bereits jetzt vorhanden. Man wolle und könne nicht mehr so lange warten, bis das Gesetz greift. Deshalb habe die Stadtführung beschlossen, sich der Sache schon jetzt anzunehmen. Probleme gebe es laut Bernd Müller vor allem in den Oster- und Pfingstferien und natürlich in den langen Sommerferien. „Wer hat schon elf Wochen Urlaub im Jahr?“, fragt der Bürgermeister. So hätten es gerade junge Familien mit berufstätigen Kindern im Grundschulalter schwer, die Betreuung für die Sprösslinge zu abzudecken. Früher sei es einfacher gewesen. Oftmals wohnten Opa und Oma nur einen Katzensprung entfernt. Doch heutzutage sei das nicht mehr die Regel. Also müssten andere Möglichkeiten geschaffen werden.

Claudia Haßmann kümmert sich um die Betreuung nicht nur in den Ferien

Daher freue sich Bernd Müller sehr, dass man nun Nägel mit Köpfen machen könne. Denn zum Jahresanfang 2020 wird Claudia Haßmann als Leiterin der Mittags-, Nachmittags- und Ferienbetreuung ihre Arbeit aufnehmen. Sie ist ausgebildete Erzieherin und hat bereits einschlägige, langjährige Erfahrungen im Bereich Mittags- und Ferienbetreuung aufzuweisen. „Es war nicht einfach, Frau Haßmann bei ihrem bisherigen Arbeitgeber loszueisen. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun doch gelungen ist“, sagt Bernd Müller.

Nun könne man mit den Vorbereitungen für die neu einzuführende Ferienbetreuung beginnen. Da sich Haßmann um den gesamten Bereich Schulkinderbetreuung kümmern wird, erwarte man auch Synergieeffekte bei der Personalplanung. Natürlich werde es nicht ohne Neueinstellungen gehen, doch könne man auch mit den Mitarbeiterinnen aus der jetzigen Mittagsbetreuung planen und hoffe natürlich auch auf Unterstützung durch ehrenamtliche Helferinnen. Wobei sich der Bürgermeister sehr freuen würde, wenn in das bisher rein weibliche Betreuungsteam auch ein paar männliche Helfer aufgenommen werden könnten.

Ferienbetreuung in Bobingen soll einen freizeitlichen Charakter haben

Haßmann erklärte, dass speziell die ab den Faschingsferien im nächsten Jahr laufende Ferienbetreuung einen freizeitlichen Charakter haben werde. Dort sollen die Kinder mit Freizeitaktivitäten wie Ausflügen, Besuchen in Tierheimen oder auch einmal in Seniorenheimen Spaß haben und trotzdem sinnvolle Beschäftigung finden. Es wird auch eine Mittagsverpflegung bereitgestellt werden – eventuell abwechselnd durch externe Caterer oder auch ab und zu durch gemeinsames Kochen mit den Kindern.

Die für die Eltern entstehenden Kosten sollen in etwa bei dem Betrag liegen, der auch für einen Kindergartenplatz zu entrichten wäre. Die genaue Höhe der Beiträge können erst nach einer genauen Bedarfsermittlung berechnet werden. Derzeit gehe man von einer zu erwartenden Nachfrage für 60 bis 80 Plätze aus. Genauere Zahlen soll eine Elternbefragung erbringen, die für Ende November geplant sei.

Die neue Betreuungsleiterin Haßmann betonte dabei, dass unbedingt eine verbindliche Anmeldung bis spätestens Ende Dezember erfolgen müsse. Und auch für alle Ferien des kommenden Jahres, nur so sei eine sinnvolle Planung möglich. Nach dem Bedarf an Plätzen würde sich auch der Standort für die Ferienbetreuung richten. Das sei momentan noch offen.

Die Ferienbetreuung werde ein Zeitfenster von 7.45 bis 16 Uhr abdecken. Das habe sich in der Praxis bestens bewährt, erklärte Haßmann. Momentan werden in Bobingens insgesamt 17 Kinder in einer langen Betreuungsgruppe bis 16 Uhr und 153 Kinder in den normalen Mittagsbetreuungen bis 14 Uhr betreut. Dazu käme noch die Ganztagesklasse an der Singoldschule. „Man sieht, es gibt einen nicht zu vernachlässigenden Bedarf an Betreuungsplätzen“, erklärte Bernd Müller.

Es sei allen Beteiligten klar, dass die Ferienbetreuung notwendig sei, aber auch, dass es eine defizitäre Einrichtung werde. Allerdings habe der Stadtrat bereits zugestimmt, dass es einen Zuschuss durch die Stadt Bobingens geben soll. Somit sei sichergestellt, dass junge Familien in Bobingens in Zukunft etwas entspannter auf die Ferienzeit blicken könnten.

