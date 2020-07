vor 34 Min.

Kinderbetreuung: Wie viel Förderung brauchen Königsbrunner Familien?

Plus Der Stadtrat debattiert über die Höhe der Unterstützung bei den Beiträgen. Die SPD erneuert ihre Forderung, ein ausgesetztes Programm wieder aufzunehmen.

Von Adrian Bauer

Wie viel Zuschuss zur Kinderbetreuung kann und will sich die Stadt leisten? Darüber haben die Königsbrunner Stadträte in ihrer aktuellen Sitzung ausführlich debattiert.

Eltern bezahlen in Königsbrunn maximal für ein Kind Kita-Betreuungsgebühren. Ab dem zweiten Kind übernimmt die Stadt alle Gebühren. Nun hat der Freistaat Bayern aber die Förderung von Kindergartenkindern übernommen, sodass die Königsbrunner Regelung hinfällig wäre. Die Stadträte mussten nun darüber entscheiden, ob die bisherige Regelung für Kinder in der Krippe und im Hort weiter gelten soll. Die Stadt habe ihre Zuschüsse für die Kinderbetreuung im Zuge der gestiegenen Kosten erhöht und bezahle in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro mehr als 2018, sagte Bürgermeister Franz Feigl. Durch den Ausbau des Martin-Luther-Hauses könne man Stand jetzt alle Wünsche nach einem Betreuungsplatz erfüllen. Zudem seien die Elternbeiträge für die Betreuung deutlich niedriger als in allen umliegenden Kommunen und bleibe damit ein Vorreiter in der Region.

Florian Kubsch fordert frühere 25-Prozent-Förderung für Königsbrunner Eltern

An dieser Förderung wollte auch niemand rütteln. Florian Kubsch ( SPD) brachte allerdings eine Regelung früherer Jahre aufs Tableau, die in Zeiten der Finanzkrise ausgesetzt worden war: Damals erhielten Eltern auch für die Betreuungskosten des ersten Kindes einen Zuschuss von 25 Prozent. Die jetzige Regelung sei kein besonderes Ruhmesblatt, sondern im Wesentlichen das, was gesetzlich vorgeschrieben sei. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren die freiwillige Förderung von 185.000 auf 38.000 Euro zurückgefahren

Es sei ja gut und richtig, dass der Freistaat endlich in die Förderung eingestiegen sei, aber es könne nicht sein, dass die Stadt dies alles aufrechne und sich in gleichem Maße zurückziehe, fuhr Kubsch fort. Daher stelle er auch in diesem Jahr wieder den Antrag, den er jedes Jahr stelle und fordere die Wiederaufnahme der 25-Prozent-Förderung der Betreuungskosten für das erste Kind. Es wäre zwar wünschenswert, dieses Geld nur an Menschen zu geben, die tatsächlich darauf angewiesen seien. Aber man habe ja schon vor Jahren festgestellt, dass die Überprüfung der Bedürftigkeit mehr Kosten verursache als sie Geld einspare.

Brigitte Holz: "Es wird allen geholfen, die es brauchen."

Brigitte Holz (CSU) entgegnete, dass es bereits ausreichend Hilfsprogramme für alle Menschen gebe, die Unterstützung benötigen. Von der Übernahme der Krippenkosten bis zu Zuschüssen für Geringverdiener. Die Gebühren für das erste Kind müssten nur noch diejenigen bezahlen, die es sich auch leisten können. „Ich denke, es wird allen geholfen, die es brauchen. Und die Leiterinnen können bei Fragen auch sehr gut beraten“, sagte Holz, die selbst als Erzieherin arbeitet. Auch Alwin Jung (Grüne) betonte, dass die Situation für Familien in Königsbrunn nach wie vor sehr gut sei. Er sprach sich dafür aus, die 25-Prozent-Förderung lieber in die Kindergärten und ihre Ausstattung zu investieren.

Christian Toth (FDP) erklärte, es sei jedem klar, dass man in diesem Jahr finanziell wieder in einer Krise stecke. Zum Hintergrund: Im ersten Tagesordnungspunkt der Sitzung hatten die Stadträte einen Investitionskredit über neun Millionen Euro genehmigt und die Kämmerei hatte mitgeteilt, dass die Stadt derzeit bei den Steuereinnahmen 1,8 Millionen unter der Haushaltsansatz liegt. Auf der anderen Seite wolle sich die Stadt ja als familienfreundlich profilieren, auch mit Blick auf das neue Baugebiet. Er schlug vor einen Betrag für die Familienförderung von etwa 100.000 Euro als Obergrenze einzuführen.

Aufregung bei Diskussion um Zuschüsse für Kinderbetreuung

Aufregung gab es, als Claudia Deeney (Grüne) die lange Diskussion monierte und sich wunderte, dass sich diejenigen besonders für die Förderung einsetzen, die selbst kinderlos und damit nicht direkt betroffen seien. Florian Kubsch und Christian Toth verwehrten sich dagegen und sagten, als Stadträte seien sie sehr wohl in der Lage, sich in andere Bevölkerungsgruppen hineinzuversetzen. Florian Kubsch riet zur Lektüre der Sozialraumanalyse des Landkreises Augsburg, die deutlich zeige, dass die Stadt Königsbrunn gerade bei den Alleinerziehenden viele Menschen habe, denen ein paar Euro mehr im Geldbeutel sehr gut tun würden. Deeney entschuldigte sich für die Äußerung. Die Stellungnahme von Brigitte Holz zeige aber, dass den Hilfsbedürftigen auch geholfen werde. Darüber hinaus prinzipiell mehr Geld auszuschütten halte sie allerdings für falsch.

Der SPD-Antrag auf die Wiederaufnahme der 25-Prozent-Förderung wurde mit 8:23 Stimmen abgelehnt. Dass die Stadt Königsbrunn wie bisher die Betreuungskosten ab dem zweiten Kind übernimmt, wurde einstimmig abgesegnet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen