11:05 Uhr

Kinderbetreuung im Sommer: Vor welchen Problemen Eltern und Einrichtungen stehen

Plus Viele Eltern haben ihren Urlaub aufgebraucht, um die Kinder zu betreuen. Einrichtungen versuchen, die Schließzeiten in den Ferien zu verkürzen. Doch das ist nicht einfach.

Von Felicitas Lachmayr

Für Familien könnten die Sommerferien zum Problem werden – dann nämlich, wenn der Kindergarten oder die Krippe im August schließen. Denn viele Eltern haben ihren Urlaub aufgebraucht, um die Kinder während der Corona-Krise zu betreuen. Nun müssen sie auch noch die Schließzeiten im Sommer überbrücken.

Viele Betreuungseinrichtungen im Augsburger Land versuchen, den Eltern entgegenzukommen. Doch das ist nicht einfach. Die Königsbrunner AWO-Kindertagesstätte Rappelkiste hat im Sommer zwei Wochen zu. In dringenden Fällen steht Eltern eine einwöchige Notbetreuung zur Verfügung.

Betreuungseinrichtungen wissen um die Notlage der Eltern

Doch im Zuge der Corona-Krise ist der Bedarf an Betreuungszeiten in den Sommerferien gestiegen, wie eine Umfrage bei den Eltern ergab. „Wir haben daraufhin versucht, flexibel zu sein, und auf die Wünsche der Eltern einzugehen“, sagt Karolina Lindner, stellvertretende Leiterin der Rappelkiste. Nun bietet die Einrichtung während der zweiwöchigen Schließzeit eine dauerhafte Notbetreuung an. Das sei allerdings nur machbar, weil einige Erzieherinnen ihren eigenen Urlaub verschieben. „Das betrifft etwa die Hälfte des Teams“, sagt Lindner.

Auch in der Kindertagesstätte „Am Heuweg“ in Untermeitingen, in der rund hundert Kinder betreut werden, wurde auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen. Statt drei Wochen hat die Einrichtung im August jetzt nur zwei Wochen geschlossen. Außerdem steht Eltern, die keinen Urlaub mehr übrig haben, eine einwöchige Notbetreuung zur Verfügung.

„Dieses Angebot nutzen bislang zwei Familien“, sagt die stellvertretende Leiterin Manuela Lutzenberger. Um die Ferienbetreuung zu regeln, habe sich die Einrichtung mit dem Träger und dem Elternbeirat abgesprochen. Personell ließe sich die zusätzliche Betreuungszeit stemmen. Aber klar ist auch: Ohne die zweiwöchige Schließzeit im Sommer ließe sich der Urlaub der 20 Mitarbeiterinnen nicht verteilen.

Anmeldephase für Ferienbetreuung wurde verlängert

Im Luise-Scheppler-Kindergarten in Schwabmünchen stand schon vor der Corona–Krise fest, dass die Ferienbetreuung in diesem Jahr von einer auf zwei Woche verlängert werden soll. Während der coronabedingten Notbetreuung seien die Anfragen zur Betreuung im Sommer gestiegen, sagt die stellvertretende Leiterin Anja Cakiqi.

Der Stichtag für die Anmeldung wurde daraufhin verlängert, etwa 15 Kinder seien dazukommen. Von den rund 90 Buben und Mädchen, die im Luise-Scheppler-Kindergarten betreut werden, besuchen nun 28 die Einrichtung in der ersten Ferienwoche. In der zweiten Wochen ist die Nachfrage mit elf Anmeldungen etwas geringer. „Wir kommen mit unserem Angebot ganz gut hin“, sagt Cakiqi. Auch personell ließe sich die Ferienbetreuung derzeit stemmen.

Doch nicht alle Kindergärten können es den Eltern so einfach machen, obwohl vielfach die Schließzeit reduziert wurde, teilt das Landratsamt mit. Meist würden sie für zwei oder drei Wochen schließen. Allerdings böten einige Kindertagesstätten oder Kommunen eine einrichtungsübergreifende Ferienbetreuung an.

Dass die Situation schwierig ist, zeigen auch die Gespräche mit Verantwortlichen. Demnach ließ die coronabedingte Notfallbetreuung Erziehern oft keine Zeit für eine Pause. Im Herbst beginnt die Eingewöhnungszeit der neuen Kinder, an Urlaub sei dann nicht zu denken. Für eine Auszeit bleiben deshalb meist nur die Schließzeiten im Sommer.

Zur Eingewöhnungsphase im Herbst werden alle Mitarbeiter gebraucht

Die fünf katholischen Kitas in Königsbrunn sind im August normalerweise für drei Wochen zu. Wegen des steigenden Bedarfs im Zuge der Corona-Krise wurde die Schließzeit nun um eine Woche reduziert. Denn Maria Grabolus, Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn, weiß um die Notlage vieler Eltern. „Das Angebot wird sehr rege in Anspruch genommen“, sagt sie.

Rund ein Drittel der 460 Kinder würden in der zusätzlichen Woche betreut. Dies personell zu stemmen, sei nicht einfach. „Noch sind wir optimistisch, dass wir es schaffen, und unsere Teams auch Urlaub nehmen können“, sagt Grabolus. Doch für die Eingewöhnungsphase im Herbst müsse die volle Besetzung von rund 120 Mitarbeitern in den fünf Einrichtungen wieder zur Verfügung stehen. „Die Corona-Krise war für alle Beteiligten eine herausfordernde Zeit“, sagt Grabolus. „Ich hoffe, dass die Lage ab September wieder unter Kontrolle ist.“

In der kleineren Einrichtung „Zentrum Kinderlachen“ in Schwabmünchen, in der rund 40 Kinder betreut werden, bleibt im August dagegen alles beim Alten. „Wir haben bei den Eltern nachgefragt, aber alle können die Zeit überbrücken“, sagt Leiterin Veronika Maeser. So bleibt die Einrichtung für zwei Wochen geschlossen. \u0009"Kommentar

Themen folgen