Kindergarten-Bau löst kontroverse Diskussion aus

Das Gremium greift vor allem die Fensterflächen und das Verschalungsmaterial der Zwischengebäude auf. Auch bei der Farbgebung im Außen- und Innenbereich gibt es verschiedene Meinungen

Von Siegfried P. Rupprecht

Eigentlich erhoffte sich Architektin Cornelia Thümmel bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mickhausen einige Entscheidungen des Gremiums, um beim Anbau des Kindergartens St. Wolfgang die Planung weiter voranzubringen. Doch daraus wurde nichts. Die Diskussion mündete bei diesem Tagesordnungspunkt in viele Einzelfragen, wobei die bunte Meinungsvielfalt auch Fassadenmaterialien, Fenstergrößen und Dachformen infrage stellte.

Dabei legte die Architektin von Anfang an klar, auf was es ihr ankomme. So hatte sie verschiedene Muster von Materialien für die Außen- und Innengestaltung mitgebracht. Dabei schlug sie vor, die Zwischengebäude mit einer Verschalung aus Zementplatten in Holzoptik mit den Farben grau, gelb und taubenblau zu versehen. Für die drei Gruppenhäuser in Holzständerbauweise empfahl sie eine weiße Verputzung. In allen Bereichen sollten ihrer Meinung nach hinsichtlich des Kontrastes die roten Sprossenfenster des Altbaus übernommen werden. Im Innenbereich plädierte sie für einen einheitlichen Bodenbelag, weiße Wände und farbige Türen, um dem Nachwuchs räumliche Zuordnungen zu gewährleisten. Die Zurückhaltung in den Farben sei beabsichtigt, erläuterte sie. „Die Farbe bringen die Kinder mit ihren Zeichnungen und Bilder rein.“ Doch damit fand sie im Gemeinderat nicht bei allen Mitgliedern Zustimmung. Etliche forderten kräftigere Farben, um optisch mehr Leben einzubringen. Andere wiederum sprachen sich für eine Farbreduzierung aus, damit Platz für Kreativität bleibe. Thümmel erwies auch auf das Fenstermaterial und den notwendigen Sonnenschutz zum Gartenbereich hin. Hier engagierte sie sich für Fenster in Holz-/Alu-Variante sowie für die Anbringung von Außenmarkisen.

Das Stichwort Fenster veranlasste Gemeinderat Roland Rieger, selbst Architekt, zu dem Einwand, dass er sich für großflächige Fenster einsetze. Die vorgeschlagenen quadratischen Sprossenfenster seien längst nicht mehr zeitgemäß und würden wesentlich teurer sein. Parallel erinnerte er im Innenbereich an die Bedeutung einer optimalen Raumakustik. Zudem machte er sich bei den Zwischengebäuden für eine Holzfassade stark.

Zweiter Bürgermeister Walter Lämmermeyer verneinte dies wiederum und brachte eine Blechverkleidung ins Spiel. „Damit hätten wir lange, lange Zeit Ruhe vor einer Verwitterung“, betonte er. Kopfschmerzen bereite ihm nach eigenen Worten bei den Zwischengebäuden die jetzige Dachform mit Kiesabdeckung. Bei dieser großen Meinungsvielfalt entwickelte sich eine kontroverse Diskussion. Die von der Architektin erbetenen Entscheidungen zu Fenstermaterial, Sonnenschutz und Fassadenverschalung kamen nicht zustande. Zu viel wurde infrage gestellt, aber auch neue Vorschläge eingebracht.

„Ich sehe, das Ganze muss erst reifen“, resümierte Thümmel. Gleichzeitig schlug sie vor, demnächst weitere Planungen und Details vorzulegen. Bis dahin könne sich das Gremium auch mit den mitgebrachten Mustern intensiver auseinandersetzen.

lBebauungsplan Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans Westlich der Viehweidestraße. Auf den mindestens 450 Quadratmeter großen Grundstücken sind Sattel-, Walm- und Zeltdächer zulässig, nicht jedoch Pult- und Flachdächer. Eine Einfriedung ist lediglich an der Südgrenze zum bestehenden Entwässerungsgraben hin zwingend vorgeschrieben.

lBauanträge Sowohl beim Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung in Mickhausen als auch bei einem Wohnhaus mit Carport in Münster lehnte das Gremium mit großer Mehrheit das gemeindliche Einvernehmen ab.

lHaushaltsplan Der Haushaltsplan sowie Stellen- und Finanzplan wurden einstimmig beschlossen. Als große investive Maßnahmen sind unter anderem Kindergarten-Anbau, Kanal-Generalsanierung, Gemeinschaftshaus Münster und Breitbandausbau geplant. Diese Maßnahmen können aus Zuschüssen, Grundstücksverkäufen und dem Überschuss aus 2018 finanziert werden. Für 2019 ist keine Kreditermächtigung erforderlich, lediglich eventuell für 2021 eine Darlehensaufnahme von rund 266000 Euro.