Kindergarten: Stadt fährt zweigleisig

Der geplante Neubau an der Auerbergstraße in Schwabmünchen wird weiterverfolgt, gleichzeitig prüft die Verwaltung „intensiv“ Alternativstandorte

Von Carmen Janzen

Die Pläne der Stadt Schwabmünchen, neben dem bestehenden Christophorus-Kindergarten einen weiteren zu bauen, stieß bei zahlreichen Anwohnern auf Proteste (wir berichteten). Sie wollen den bestehenden Spielplatz am Enzianweg dort erhalten. Zudem befürchteten sie mehr Lärm und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Wohngebiet an der Nebelhornstraße. Also forderten sie die Stadt auf, ein besser geeignetes Grundstück zu finden.

Diese Suche gestaltet sich allerdings gar nicht so einfach, wie sich auf der aktuellen Sitzung des Stadtrates zeigte. Zum einen drängt die Zeit, da im neuen Kindergarten die Kinder untergebracht werden sollen, die aktuell im Keller der Grundschule betreut werden. Das ist aber nur noch eineinhalb Jahre lang in diesen Räumen möglich, dann erlischt die Betriebserlaubnis des Landratsamtes. Zum anderen erhält die Stadt nur Fördergelder für den Neubau, wenn das bislang geplante Gebäude beim Christophorus-Kindergarten an einem anderen Standort exakt so gebaut wird wie ursprünglich vorgesehen.

Einige der von den Anwohnern vorgeschlagenen Grundstücke waren zudem ökologische Ausgleichsflächen, die nicht bebaut werden dürfen. Andere Grundstücke wiederum befinden sich nicht im Eigentum der Stadt. Sie müsste eines dieser Grundstücke kaufen, dazu wäre sie unter Umständen auch bereit. In einem Fall laufen wohl bereits Gespräche mit einer Eigentümerin, gab Bürgermeister Lorenz Müller bekannt.

Weil die Zeit eben drängt und um sich alle Optionen offen zu halten, fährt die Stadt nun zweigleisig. „Wir können jetzt nicht monatelang nichts tun“, so Müller. Der Stadtrat will das Planungsverfahren am Christophorus-Kindergarten voranbringen und beschloss den Entwurf über die Änderung des Bebauungsplanes.

Er wird öffentlich ausgelegt, damit dann alle Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen können. Gleichzeitig soll aber die Suche nach einem Alternativgrundstück fortgesetzt werden. Und zwar „intensiv“, wie Bernhard Albenstetter (CSU) mehrmals anmerkte. Hans Pfänder (Grüne) mahnte ebenfalls: „Da müssen wir dran bleiben. Das dürfen wir nicht schleifen lassen.“

Weitere Themen aus dem Stadtrat im Überblick:

Die Grundschule Schwabmünchen soll digital werden: 22 Smartboards sollen künftig die Kreidetafeln in den Klassenzimmern ersetzen. „Das ist quasi ein iPad an der Wand, nur in groß“, erklärte Schulleiterin Maren Hankl. Kostenpunkt: Rund 200000 Euro, davon gibt es 178000 Euro an Fördergeldern. Die Verwaltung holt nun Angebote ein, um zu prüfen, ob Kauf oder Leasing günstiger ist.

Seit vielen Jahren betreibt die Familie Römersperger-Richter das Festzelt auf dem Michaelimarkt. Die letzte Zulassung war für die Jahrmärkte 2017, 2018 und 2019 Aufgrund vergaberechtlicher Regelungen muss der Festzeltbetrieb für die nächsten Jahre neu ausgeschrieben werden. Die Bewertungskriterien für die Bewerber legte der Stadtrat nun fest. Neben den üblichen Kriterien wie Zeltgröße, Anzahl der Sitzplätze, Speisenangebot, und Programm wurde der Katalog um einen Umweltaspekt ergänzt. So soll der Festzeltbetrieb möglichst energieeffizient sein und zudem zwingend Mehrweggeschirr verwenden.

