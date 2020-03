21.03.2020

Kindergarten in Schwabmünchen: Ein neuer Standort muss her

Eine derart hohe Zahl von Einwänden gegen den neuen Kindergarten in Schwabmünchen ist kein gutes Startkapital für ein Millionenprojekt.

Von Maximilian Czysz

Über 800 Einwände gegen einen Kindergarten-Neubau: Das ist kein gutes Startkapital für ein Millionenprojekt. Wegen des großen Widerstands wäre der Stadtrat besser beraten, das Projekt schnellstens auf Eis zu legen. Ein neuer Standort muss her – die Suche danach ist übrigens keine Aufgabe der Anwohner, sondern allein der Stadtverwaltung.

Die Anwohner sollten jetzt noch deutlicher zeigen, wie wertvoll ihre grüne Insel ist. Und was sich daraus machen lässt – zum Beispiel ein einzigartiges Projekt mit Vorbildcharakter. Wie wäre es mit einem Ort, an dem eine ganz neue Form von Bürgerkultur gepflegt wird? Anwohner kümmern sich in Eigenregie um den Platz. Sie werten ihn auf, begrünen ihn. Sie betreiben dort zum Beispiel „urban gardening“, pflanzen also gemeinsam Gemüse an. Sie gestalten einen Ort, an dem Menschen aller Generationen zusammenkommen. Vielleicht mit einem Ausschank oder mit einer überdachten Sitzgelegenheit.

Für ein Projekt neuer Bürgerkultur, das viele Menschen friedlich an einem Ort zusammenbringt und sie gemeinsam etwas entwickeln lässt, gibt es sicherlich auch Fördergelder.

