Kindergarten ist dringend nötig

Egal, wo der Neubau hinkommt, Schwabmünchen braucht dringend mehr Betreuungsplätze

Heißes Eisen, dieses Thema. Ganz heißes Eisen. Wer etwas gegen einen Kindergarten-Neubau hat – und das in Zeiten eines eklatanten Betreuungsplatzmangels – rangiert auf der Beliebtheitsskala seiner Mitmenschen meist eher im unteren Drittel. Sympathisch geht irgendwie anders. Die Anwohner des Christophorus-Kindergartens wagten mit ihrem Anliegen trotzdem den Schritt in die Öffentlichkeit. Das ist mutig. Und im Gespräch mit ihnen merkt man schnell, dass sie nichts gegen Kinder haben und mit dem bestehenden Kindergarten bestens zurechtkommen. Einige ihrer Argumente sind nicht nur nachvollziehbar, sondern sogar stichhaltig. Gerade die Verkehrsproblematik in den engen Gassen muss auf jeden Fall im Vorfeld gelöst werden, sollte der Neubau tatsächlich auf dem Spielplatzgelände entstehen.

Vielleicht sollte sich die Stadt aber tatsächlich bemühen, einen anderen Standort zu finden – einen näher bei den jungen Familien.

Eines ist jedenfalls klar: Schwabmünchen braucht einen weiteren Kindergarten – wo auch immer er gebaut wird. Die Übergangsgruppen im Keller der Grundschule sind keine Dauerlösung. Es bleibt spannend, wie sich die Stadträte am 24. September entscheiden werden.

Ein Kita-Neubau steht in der Kritik

