Kindergartenausbau in Untermeitingen kostet mehrere Millionen

Um dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, will die Gemeinde Untermeitingen den Lechfeld-Kindergarten in Lagerlechfeld sanieren und erweitern.

Plus Die Erweiterungskosten des Lechfeld-Kindergartens sorgen bei den Gemeinderäten in Untermeitingen für einen Preisschock. Aber es gibt Hoffnung auf eine Förderung.

Von Christian Kruppe

Um dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, will die Gemeinde Untermeitingen den Lechfeld-Kindergarten in Lagerlechfeld sanieren und erweitern. Das Gebäude aus dem Jahr 1930 beheimatet derzeit zwei Kindergartengruppen. Geht es nach den Plänen der Verwaltung, soll dort künftig auch Platz für zwei Krippengruppen sein. Zudem ist eine Aula zur Mittagsbetreuung vorgesehen.

Noch bevor Architekt Philipp Bosse die Umbaupläne vorstellen konnte, gab es von Bürgermeister Simon Schropp eine Vorwarnung. „Bauen im Bestand kostet Geld“, sagte der Rathauschef. Zudem erklärte er, dass es Synergien mit der nebenan eingemieteten Christopherus-Schule gibt, die genutzt werden sollten. Dies könnte sich bei den Kosten bemerkbar machen, da es dann gelte, den Landkreis als Träger der Schule mit an Bord zu bekommen.

Der Zugang zum Untermeitinger Kindergarten wird neu gestaltet

Grob umrissen sollen bei der Erweiterung die Kindergartengruppen in das Obergeschoss ziehen, die Krippenräume sind dann im Erdgeschoss untergebracht. Hier würde vorerst nur ein Raum genutzt, der zweite könnte in Zukunft einmal genutzt werden. Die Raumstruktur und Planung hat Architekt Philipp Bosse mit der Kindergartenleitung abgeklärt. Neu gestaltet wird der Zugang. Dieser befand sich bislang an der Nordseite und war wegen der schmalen Gasse, die zur Schule führt, nicht besonders sicher. Der Zugang soll auf die Ostseite in ein neu angebautes Treppenhaus rücken. Die Treppen im Bestand werden entfernt. Ein alternativer Eingang entsteht im Zwischenbau zur Schule. Dort soll auch ein Aufzug angebracht werden, um beide Einrichtungen barrierefrei zu gestalten.

Der Zwischenbau wird deutlich aufgewertet. Im Erdgeschoss ist eine Aula mit Essensausgabe vorgesehen. Zudem soll er aufgestockt werden, um dasselbe Angebot auch für den Kindergarten bereit zu halten. Im Untergeschoss des Zwischenbaus ist ein Turn- und Mehrzweckraum vorgesehen. Darüber hinaus soll das alte Kindergartengebäude energetisch saniert werden.

Der Kindergarten soll drei Millionen Euro kosten

Die Kostenschätzung von Architekt Bosse beläuft sich auf rund drei Millionen Euro – ohne Außenanlagen und Einrichtung. Eine Summe, die manchem Rat erst einmal die Sprache verschlug. Letztendlich herrschte jedoch Einigkeit, die Fachplanung fortzuführen. Zeitgleich sollen Verwaltung und Bürgermeister Förderungen und den Finanzierungsanteil des Landkreises abklären.

Abschied nehmen hieß es für Andrea Zeberl (rechts) nach fünf Monaten als Gemeinderätin. Aus beruflichen Gründen tritt sie von ihrem Ehrenamt zurück. Zeberl arbeitet künftig bei der VG Lechfeld. Von Bürgermeister Simon Schropp gab es zum Abschied ein Präsent. Bild: Christian Kruppe

In der Sitzung wurde auch Gemeinderätin Andrea Zeberl verabschiedet. Sie wurde erst im Mai neu ins Amt gewählt und verlässt das Gremium fünf Monaten auf eigenen Wunsch. Sie gehe nicht im Groll, sondern weil eine berufliche Veränderung es nötig mache. Andrea Zeberl wird künftig das Team im Bürgerbüro der VG Lechfeld verstärken. Zum Abschied merkte Bürgermeister Schropp an, dass sie nicht die kürzeste Amtszeit in Untermeitingen hatte. Zweimal wurden ihre fünf Monate schon unterboten. Ab der kommenden Sitzung wird Martin März ihren Platz einnehmen.

