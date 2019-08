16:39 Uhr

Kindergartenplanung unter Zeitdruck

Hier an der Einmündung des Schwettinger Wegs in die Wertachstraße wird die neue Kindertagesstätte entstehen.

Um die Fristen für Fördergelder nicht zu verpassen, musste es in Bobingen schnell gehen mit Bedarfsfeststellung, Entwurf und Kostenschätzung für den neuen Kindergarten in der Point. Fest steht: Er wird teurer und muss bis 2022 fertig sein.

Von Elmar Knöchel

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte der Bobinger Stadtrat ein straffes Programm. Dazu gehörte die Entwurfsplanung für den neuen Kindergarten in der Point. Zunächst musste offiziell der Bedarf festgestellt werden. Dieser wurde mit 100 sogenannten Regelkindern und 36 Kindern unter drei Jahren festgestellt. Dies ist bedingt durch die Erschließung von zwei Baugebieten mit jeweils 50 Bauplätzen, dazu kommen noch Nachverdichtungen sowie der zu erwartende Generationenwechsel in der Siedlung.

Es geht jetzt um Zuschüsse vom Staat

Diese förmliche Bedarfsanerkennung ist notwendig, um entsprechende Fördergelder beantragen zu können. Vom beauftragten Architekturbüro wurde zudem die Entwurfsplanung für die neue Kita vorgestellt. Wie bereits in vorangegangenen Sitzungen klar formuliert, orientiere sich der Neubau am Bedarf. Es werde also kostengünstig, aber durchaus zweckmäßig geplant.

Auffallend an dem Gebäude wird sein, dass, mangels Unterkellerung, die Technikräume für Lüftung und sonstige Anlagen quasi auf das Dach aufgesetzt werden. Das ergebe einen Einsparungseffekt, da für die Lüftung kurze Leitungswege entstünden und die Gebäudetechnik leicht zugänglich sei. Seitens der Architekten wurde darauf hingewiesen, dass seit Ende März mit Hochdruck an der Entwurfsplanung und Kostenberechnung gearbeitet werde. Wobei stets ein enger Austausch zwischen Architekten, Stadt Bobingen, Behörden und Sonderfachleuten erfolgt sei.

Die Kostenschätzung liegt bei über sechs Millionen Euro

Der Zeitdruck, unter dem die Arbeiten erfolgen, sei dadurch zu erklären, dass der Förderantrag für den Kostenzuschuss bis spätestens 31. August dieses Jahres eingereicht werden müsse. Nach jetzigem Stand der vorliegenden Entwurfsplanung sei mit Gesamtkosten von 6,14 Mio. Euro zu rechnen. Das übersteigt die bisherige Kostenschätzung von circa 4,85 Millionen Euro doch beträchtlich. Die Steigerung sei auf die konkreter werdende Planung, wie auf zusätzliche Maßnahmen, wie etwa die Schaffung eines separaten Mitarbeiterparkplatzes, zurückzuführen, um die Anfahrt durch Elternautos besser steuern zu können.

Die Kosten seien auf Basis aktueller Kostenkennwerte und den heutigen Erstellungspreisen berechnet, hieß es. Da die Ausschreibung für den Bau erst Ende des Jahres erfolgen könne, wenn die endgültige Planung erledigt und die Förderzusagen erfolgt seien, müsse natürlich weiterhin mit steigenden Kosten gerechnet werden. In welcher Dimension sich diese Preissteigerung bewegen wird, sei aus heutiger Sicht nicht seriös vorhersehbar.

2022 soll alles fertig sein

Sofern alle Fristen eingehalten werden könnten und die entsprechenden Förderzusagen plangemäß eingingen, werde mit einer Fertigstellung des Projekts in 2022 gerechnet. Dies sei auch zwingend notwendig, um Förderungen aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ zu erhalten. In der abschließenden Abstimmung wurde die Verwaltung einstimmig mit der Einreichung des Förderantrages beauftragt. Gleichzeitig solle die Stadt auch den Architekten den Auftrag zur weiteren Planung erteilen.

