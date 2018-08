vor 37 Min.

Kindersicher bei der Feuerwehr

Damit eine Kindergartengruppe in das Obermeitinger Feuerwehrhaus einziehen kann, sind noch einige Maßnahmen nötig.

Von Sybille Heidemeyer

Wie bereits berichtet soll im kommenden Kindergartenjahr eine Kindergartengruppe in das Obermeitinger Feuerwehrhaus einziehen. Dafür sind aber noch einige sicherheits- und brandschutztechnische Vorgaben zu erfüllen, zum Beispiel der Anbau einer Gerüsttreppe an den Gruppenraum als zweiter Rettungsweg. Dem Gemeinderat lagen für diese Baumaßnahme nun ein Kaufangebot und zwei Mietangebote mit einer Laufzeit von zwei Jahren vor. Das Gremium entschied sich für das günstigste Angebot, den Kauf einer Gerüsttreppe im Wert von rund 6200 Euro.

Im Zuge der Brandschutzprüfung des gesamten Feuerwehrhauses, in dem im ersten Stock die Turnhalle untergebracht ist, stellte sich ein Problem heraus: Zum Rettungsweg aus der Turnhalle wurde anstatt einer zweiflügligen Tür ein Schwingtor eingebaut. Zudem wurde bemängelt, dass das Fenster unter der bestehenden Fluchttreppe keine Feuerschutzverglasung aufweist. Der Gemeinderat bevollmächtigte den Bürgermeister, diese Umbaumaßnahmen zur Brandschutzertüchtigung in Auftrag zu geben. Die Kosten belaufen sich auf rund 5000 Euro. Zudem sind noch einige sicherheitstechnische Maßnahmen notwendig, die für die Betriebserlaubnis einer Kindergartengruppe unabdingbar sind. Dazu gehören die Installationen eines Fingerklemmschutzes an den Türen, die Beschaffung einer vierstufigen Aufstiegshilfe zur Notfluchttreppe und ein zusätzlicher kindgerechter Handlauf. Die Kosten dafür betragen rund 4000 Euro. Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe zu.

