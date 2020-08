vor 25 Min.

Kiosk-Pächter kümmert sich um Mülltonnen am Ilsesee

Plus Zum Müllproblem am Ilsesee hat sich kurzfristig eine Lösung ergeben. Ein Gastronom greift der Stadt in den Sommermonaten unter die Arme.

Von Adrian Bauer

Wer am vergangenen Wochenende morgens am Ilsesee unterwegs war, hat sich möglicherweise darüber gewundert, dass die Mülltonnen kaum gefüllt waren. Der Hintergrund ist simpel: Die Stadt hat einen Weg gefunden, wie die Tonnen auch an den besonders besucherstarken Tagen geleert werden können.

Am Wochenende zuvor hatten sich Besucher über überfüllte Mülltonnen beschwert. Der Abfall stapelte sich teilweise neben den Tonnen. Zudem hatten Schwäne und Krähen sich in den menschlichen Essensresten mit Futter versorgt und den Unrat damit noch weiter über die Wiesen verteilt.

Stadt Königsbrunn freue sich über die schnelle und praktische Lösung

Ganz kurzfristig vor dem aktuellen Wochenende, als der entsprechende Bericht für unsere Zeitung auch bereits geschrieben war, fand sich doch noch eine Lösung für das Problem: Kadir Kelekci, der Pächter des Kiosks am Ilsesee, hat sich bereit erklärt, in den Sommermonaten über sein Dienstleistungsunternehmen jeweils am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend die Mülltonnen am See leeren zu lassen.

Das teilte die Stadt Königsbrunn am Dienstag auf Nachfrage mit. Man freue sich über die schnelle und praktische Lösung, hieß es von der Stadt.

