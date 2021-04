06:30 Uhr

Kippel-Kappel: Ein altes Kinderspiel bringt viel Spaß mit zwei Holzstücken

Das lange Holzstück, der Kappel, wird so in die Kuhle zwischen den beiden Steinen geschoben, dass es sich unter dem kleinen Kippel-Rundholz befindet.

Plus Kinderspiele gegen den Corona-Koller: Kippel-Kappel ist ein altes Geschicklichkeitsspiel, das ein bisschen an Cricket erinnert und einfach herzustellen ist.

Von Siegfried P. Rupprecht

In einer Serie stellt die Redaktion Spiele vor, die bereits Oma und Opa fasziniert haben. Spiele, die schon etwas in Vergessenheit geraten, aber dennoch keine alten Kamellen sind. Spiele ohne großen Aufwand, bei denen man weder Smartphone und Tablet noch Playstation und Co. benötigt.

