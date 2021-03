12:58 Uhr

Kirche: Eine Videobotschaft für den neuen Pfarrer

Plus Mit einem feierlichen Gottesdienst wird Andy Gatz als Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche in Schwabmünchen in sein Amt eingeführt. Luftballons verkörpern Wünsche der Gemeinde für den Geistlichen.

Von Uwe Bolten

Beim Auszug aus der Christuskirche spiegelten die bunten Luftballons die Freude über die Amtseinführung von Andy Gatz als erster Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schwabmünchen wider. Bis vor Kurzem arbeitete er in Kempten, zum 1. März 2021 übernahm er die Pfarrstelle in Schwabmünchen (wir berichteten). Er wird für die etwa 3500 evangelischen Christen in 23 Ortschaften rund um Schwabmünchen, Langerringen und Großaitingen zusammen mit David Metzger, Inhaber der zweiten Pfarrstelle, als Seelsorger tätig sein. Coronabedingt durften nur 65 Gäste dem feierlichen Einführungsgottesdienst beiwohnen.

Beim Auszug vom eingeführten Pfarrer Andy Gatz (links) halten seine Kinder die mit Wünschen versehenen Luftballons. Bild: Uwe Bolten

Die Freude über die Einführung thematisierte Dekan Frank Kreiselmeier ebenso in seiner Einführungsansprache. "Der Neue ist da. Herzlich willkommen. Freut euch in der Stadt, dass ihr einen neuen Pfarrer habt", sagte er nach Verlesen der Ernennungsurkunde nicht nur zum neuen Pfarrer, sondern auch zur Ehefrau des Geistlichen sowie seinen drei Töchtern, die aus der ersten Reihe mit Stolz den Gottesdienst verfolgten. Nach einem Blick auf die vielfältigen Tätigkeiten eines Seelsorgers mahnte er, die Zeit in der Familie als Kraftquelle zu nutzen.

Neuer Pfarrer erhält den Segen in Schwabmünchen

Mit Abstand und den stärkenden Armen der Vertrauensleute Brit Hunscheid (Langerringen) und Roland Schmitt-Hartmann (Schwabmünchen) sowie von Pfarrer David Metzger auf den Schultern erhielt Andy Gatz den Segen des Dekans, der die feierliche Einsetzung in Vertretung für Dekanin Doris Sperber-Hartmann vornahm.

Dekan Frank Kreiselmeier segnet den knienden Pfarrer Andy Gatz unter Mitwirkung der Assistenten Bild: Uwe Bolten

Die Zeilen "Schaut her, ich schaffe etwas Neues! Es beginnt schon zu sprießen - merkt ihr es nicht?" des Propheten Jesaja bildeten den Ausgangspunkt der ersten Predigt als Pfarrer in der Stadt. Mit Dank an Martin Kögel, seinem Vorgänger im Amt, und dem zweiten Pfarrer David Metzger sowie den Vakanzvertretern, werde er auf das Geleistete aufbauen. Die Wandlungen im kirchlichen Leben hätten durch die Corona Pandemie eine neue Prägung bekommen. "Veränderungen und Kreativität haben in den Gottesdiensten zugenommen. Die Kontakte zu Menschen haben sich geändert, sind wertvoller geworden", sagte er. Während seiner Predigt strahlte die Sonne durch die Fenster und erhellte den Kirchenraum. "Gott bleibt an sonnigen Tagen und düsteren Zeiten", reagierte Gatz darauf. Mitgebrachte Apfelkerne, die nach Fertigstellung der Kirchenrenovierung und Erneuerung der Außenanlagen gepflanzt werden sollen, leiteten weitere Worte ein. "Ich freu mich drauf, was Gott in der Gemeinde wachsen lässt."

Jeder Luftballon ist ein Wunsch

Die Grußworte von kommunalen und kirchlichen Vertretern rundeten nach dem Gottesdienst die Amtseinführung des neuen Hirten der Pfarrgemeinde ab. Gatz bekam von Roland Schmitt-Hartmann, Vertrauensmann des Kirchenvorstandes Schwabmünchen, zahlreiche Luftballons, jeder mit einem Wunsch für die Zukunft versehen. Der katholische Stadtpfarrer Christoph Leutgäb offerierte seinem Kollegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Gatz mit deutlichem Kopfnicken annahm. Weiterhin bot er einen gemeinsamen Spaziergang zu sakralen Stätten in der Kommune an, um die neue Heimat besser kennenzulernen.

Bürgermeister Lorenz Müller beglückwünschte Andy Gatz zu seinem Schritt, nach Schwabmünchen zu kommen, und betonte das vielschichtige Wirken zwischen Kirche und Stadt, wie beispielsweise die Kindergärten oder die ökumenische Sozialstation. Verschiedene Gruppierungen innerhalb der Gemeinde sowie einige Gemeindemitglieder begrüßten den neuen Seelsorger per Videobotschaft, die groß auf die Stirnseite des Gotteshauses projiziert wurde.

Den stimmungsvollen musikalischen Rahmen für den Gottesdienst formten die Organistin Jaqueline Burckhardt, Sängerinnen des Ensembles Varia sowie Kerstin Neuhaus (Gesang) und Silas Schulz (Gitarre).

Lesen Sie auch:

Neuer Pfarrer in Schwabmünchen: Er hat eine Mentalität wie die Band "Queen"

Das neue Pfarrerpaar will sich nicht nur musikalisch einbringen

Die Königsbrunner Kirche ZGV feiert ihr Jubiläum mit Licht und Musik





Themen folgen