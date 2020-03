06:00 Uhr

Klaus Förster: Planung für ein Ganzjahresbad fortführen

Plus Klaus Förster (CSU) will Bürgermeister in Bobingen werden. Sieben Fragen an den Kandidaten - und seine Antworten.

Klaus Förster ( CSU) fordert den Amtsinhaber Bernd Müller erneut heraus. Bereits 2014 hatte der 51-jährige Verwaltungsbeamte kandidiert.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das? Ein freundliches, friedliches und respektvolles Miteinander in unserer Stadt Bobingen und eine attraktive und lebendige Stadtentwicklung, die im Dialog mit den Bürgern auf Augenhöhe gemeinsam vorangebracht wird. Außerdem wünsche ich mir eine nachhaltige Wirtschaftsförderung mit der Schaffung und Sicherung der Arbeitsplätze und beste Kinderbetreuung. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Wir brauchen barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und ein seniorengerechtes Mobilitätsangebot. Das Wissen und die Erfahrungen der älteren Menschen müssen wir besser in unserem Miteinander nutzen. Ebenso hat die Bekämpfung der Altersarmut und die bestmögliche Unterstützung für ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden für mich eine hohe Bedeutung. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Selbstverständlich nutze ich die sozialen Medien, hauptsächlich um in kürzester Zeit möglichst viele Menschen zu erreichen und mich zu informieren. Ich verbringe aber damit nicht mehr Zeit, als es notwendig ist. Der persönliche Augenkontakt und das Gespräch mit meinen Mitmenschen sind mir viel wichtiger. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort? Ich genieße die Ruhe in unseren Wäldern und natürlich gehört der heimische Garten zu meinen Lieblingsplätzen, am besten im Kreis meiner Familie. Besonders gerne bin ich aber auch dort, wo ich auf Menschen treffe. Egal ob beim Sport, bei einem Konzert oder an der Eisdiele. Wo Menschen sind, da fühle ich mich wohl. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Ehrlich, belastbar, ausdauernd, bodenständig und verbindlich. Bei bestimmten Situationen bin ich aber auch flexibel und spontan, wenn es eine Entwicklung positiv fördert. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Ungeduldig und manchmal unerbittlich, wenn es um die Sache geht. Auch kann ich keiner Chipstüte widerstehen. Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als Erstes anpacken? Als Erstes eine zügige Fortführung der Planungen für ein Ganzjahresbad. Zweites Thema ist die Aktualisierung und die Fortschreibung des Verkehrskonzeptes. Wichtig ist außerdem Schaffung von zukunftsfähigen Rahmenbedingungen für unsere Gewerbetreibenden und den örtlichen Einzelhandel, damit diese sich bestmöglich entwickeln können. Gleichzeitig muss der Wirtschaftsstandort Bobingen weiter ausgebaut und attraktiv gemacht werden, damit sich neue Unternehmen hier in Bobingen ansiedeln. (mcz) Klaus Förster im Steckbrief: Alter: 51 Jahre Aufgewachsen: Göggingen und Königsbrunn Wohnort: Bobingen-Siedlung Familienstand: seit 18 Jahren verheiratet Kinder_ vier Kinder Ausbildung und Beruf: Bäcker, Verwaltungsbeamter im gehobenen Dienst seit mehr als 22 Jahren, dabei konnte ich sehr wertvolle Erfahrungen und Einblicke in die Abläufe einer großen Stadtverwaltung sammeln Hobbys: Spazierengehen, Fußball und klassische Musik Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter: Zweiter Bürgermeister in Bobingen, Fraktionsvorsitzender der CSU Bobingen, Bezirksrat, Bezirk Schwaben; Mitglied in vielen Vereinen (insbesondere in Sport- und sozialen Vereinen), Präsident TSV Bobingen; Pfarrgemeinderat Heilige-Familie Bobingen-Siedlung, Beisitzer in der Siedlergruppe Bobingen Entspannung finde ich bei: meiner Familie und meinen Freunden, bei klassischer Musik und bei ausgiebigen Spaziergängen Die Bürgermeister-Kandidaten: Lukas Geirhos: Nachhaltigkeit liegt ihm besonders am Herzen Michael Ammer: Stadtentwicklung ist ihm eine Herzenssache Bernd Müller: Kitas, Bad und Wohnungen haben Priorität



