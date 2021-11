Firma sagt ab: Kein Glasfaserausbau in Kleinaitingen

Plus Der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau in Kleinaitingen ist abgesagt, obwohl die Gemeinde alle Bedingungen erfüllt hat. Das ist die Begründung der beauftragten Firma.

Der Kleinaitinger Bürgermeister Rupert Fiehl zeigt sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung enttäuscht von der Absage des eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbaus durch die Firma Deutsche Glasfaser. Obwohl die als Bedingung genannte Vorvermarktungsquote von 40 Prozent der Haushalte deutlich überschritten wurde, trat die Firma von ihrem Angebot zurück.