Kleinaitingen: Weiter Uneinigkeit beim Beubauungsplan für den Altortbereich

Plus Der Bebauungsplan Altort Süd beschäftigt den Kleinaitinger Gemeinderat schon länger. Bei einer Pattabstimmung wurde der neue Vorentwurf in der jüngsten Sitzung nicht gebilligt.

Die schier unendliche Geschichte um die Aufstellung des Bebauungsplans „Altortbereich Kleinaitingen-Süd“ hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder eine neue Wendung bekommen. Im September hatte der Gemeinderat im zweiten Anlauf beschlossen, dass die Planung für eine Umgehung oder Entschärfung der Kreuzung Hauptstraße/Großaitinger Straße/Lechfeldstraße aus dem Bebauungsplan für den südlichen Teil des Altortes herausgenommen wird.