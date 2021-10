Kleinaitinger Volleyball-Coach: Denke, wir halten die Liga

Lange hat es gedauert, sehr lange, bis die Regionalliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen wieder ein Punktspiel bestreiten dürfen. Grund war wie bei allen Sportarten die Corona-Pandemie. Diesen Sonntag ist es aber wieder so weit. Doch wie überstanden die Mädels die lange schwierige Phase? Wir sprachen mit den Trainern Peter Maiershofer und Stefan Nowotny.

