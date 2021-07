Nach hitziger Diskussion: Kleinaitinger Bürgermeister bricht Sitzung ab

Plus Nach einer strittigen Debatte in Kleinaitingen endet die Sitzung ohne Beschluss. Gemeinderäte werfen dem Bürgermeister undemokratisches Verhalten vor.

Eigentlich klang die Tagesordnung des Kleinaitinger Gemeinderats unproblematisch: Die Mitglieder sollten über Vorentwürfe für das Gewerbegebiet östlich des unteren Grieswegs sprechen sowie über die beiden Bebauungspläne für den Altortbereich Kleinaitingen Süd und Nord. Doch daraus entspann sich eine derart hitzige Diskussion, dass Bürgermeister Rupert Fiehl die Sitzung abbrechen musste.