Was weiß Wikipedia? Unter Kleinaitingen schlummert die Bronzezeit

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Landkreis Augsburg? Dieser Frage geht die Redaktion nach.

In Kleinaitingen ist die Geschichte groß. Alles andere als groß ist allerdings der Wikipedia-Eintrag über die Gemeinde auf dem Lechfeld, der kaum Informationen über die Historie von Kleinaitingen bereit hält.