Kleinaitingen

vor 16 Min.

Wie bekommt Kleinaitingen das Verkehrsproblem in den Griff?

Das einseitige Halteverbot in der Lechfeldstraße bleibt umstritten. Die Fahrbahnmarkierung war für die mittlerweile entfernten Poller bestimmt und hat nun keine Bedeutung mehr.

Plus Erst Poller, dann ein Halteverbot: In der Lechfeldstraße in Kleinaitingen zwickt es immer wieder. Anwohner haben Bedenken.

Von Hieronymus Schneider

Ein schier unendliches Thema in Kleinaitingen ist die Verkehrssituation in der Lechfeldstraße. Das Problem: Die Durchfahrt wird durch parkende Kraftfahrzeuge erschwert. Jetzt kam die Situation im Gemeinderat zur Sprache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

