21.05.2019

Kleine Musiker ganz groß auf der Bühne

Die Schüler des Schwabmünchner Gymnasiums spielen vor 400 Gästen

Stolz zeigte sich der Chef des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen, Alexander Pfaffendorf, schon vor dem Unterstufen-Konzert, dem Frühjahrskonzert. Stolz darauf, dass es wohl nur wenige Schulen in Schwaben geben dürfte, die so viele Ensembles auftreten lassen können. Durfte er auch stolz auf die Leistungen des Abends sein? Unerwartet kommt oft, auch an Schulen, so auch bei den Musikern des Leonhard-Wagner-Gymnasiums. Doch das stellte einmal mehr kein Problem dar. Für die erkrankte Hermine Schreiegg sprangen kurz entschlossen ihre Kollegen Sandra Möhring und Swen Graba ein, damit das Frühjahrskonzert mit mehr als 100 Beteiligten stattfinden konnte. Und das Publikum dankte es. Rund 400 Gäste kamen in die Mensa und schenkten allen Darbietungen viel Applaus.

Los ging es mit der First Combo, die speziell für diesen Abend zusammengestellt wurde und zwei frische Stücke von de Haan bot. Mit dem gleichen Komponisten ging es auch beim Auftritt der Musikklasse weiter. Ihr Vorteil sei, so Möhring, dass sie mehr Praxis als andere Schulklassen hat.

Fetzig ging es dann mit der Little Band weiter, die teilweise weltberühmte Stücke wie „All of Me“ oder „Eye of the Tiger“ spielte, dirigiert von einem schwungvoll mitgehenden Swen Graba. Dabei kam es noch zu einer Besonderheit: Einige Schüler tauschten ausnahmsweise die angestammten Instrumente, ein Spaß, der seinen Anfang in der Probewoche in Lindau hatte und bestens gelang. Warum in der Little Band auch ältere Schüler mitwirken? „Weil sie es gerne machen, weil die Großen die Kleinen musikalisch an der Hand nehmen, ja sogar schon ganze Proben leiten und so eine neue Perspektive bekommen“, so der Musiklehrer. Eine ganz normale Klasse, die 6D, erfreute dann mit einem besonderen Auftritt. Sie bot das Stück Funky Japanese mit sogenannten Boomwhackers, klingenden Kunststoffröhren, die geschlagen werden. „Solche Projekte kann man nur mit Klassen machen, die besonders interessiert und begabt sind“, so Sandra Möhring.

Den Abschluss des Konzerts bildeten drei Lieder des knapp 50 Kinder umfassenden Unterstufenchors in drei unterschiedlichen Sprachen. Jungs sind dort zwar Mangelware, aber der Qualität des Chors tut dies keinen Abbruch. Ob Möhring und Graba lieber mit den kleinen als den großen Schülern arbeiten? „Beide Altersstufen haben ihre Vorzüge. Bei der Unterstufe spürt man noch mehr die unverstellte Freude an der Musik. Das macht Spaß“, sagen sie. Dass die beiden Pädagogen ihre Arbeit mit viel Enthusiasmus, Können und Einfühlungsvermögen erledigen, das bestätigten nicht nur der Elternbeirat und der Schulleiter nach dem Konzert, sondern auch der Applaus, der gleichermaßen der Leistung der Lehrer und den Schülern galt, die diesmal ihre Auftritte sogar selbst moderierten.

Das Publikum darf sich jetzt schon auf das nächste musikalische Großereignis des Schwabmünchner Gymnasiums freuen. Das Sommerkonzert findet am Donnerstag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle statt. Das wird dann auch wesentlich länger als eine Stunde dauern. (rr-)

