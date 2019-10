vor 38 Min.

Kleines Mäppchen mit großem Inhalt

Der Kulturbeutel der Stadt soll schon Kindern Lust auf Kultur machen

Von Ingeborg Anderson

Schmetterlingsdesign für die Mädchen und für die Buben Jeans – das ist der Stoff, aus dem in diesem Jahr die Bobinger Kulturbeutel sind. Sie enthalten Angebote für sechs Veranstaltungen, die bei den Drittklässlern der Bobinger Schulen Lust auf Kultur machen sollen – frühzeitig und unabhängig von ihrem familiären Hintergrund das Interesse für kulturelle Aktivitäten wecken.

Und die 70 Mädchen und 93 Jungs, die zur Vergabe dieses Kulturbeutels eigens in die Singoldhalle gekommen waren, sind schon ein bisschen aufgeregt. Wie Dana: „Ich freue mich, dass ich das Mäppchen bekomme“, sagt sie und sie ist gespannt, was darin ist. Neben Buntstiften und einem Lineal findet sie darin ein Heft mit verschiedenen Angeboten für die Zeit zwischen 11. und 25. Oktober.

Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard, welche die Aktion vor sechs Jahren ins Leben rief, erklärt den Drittklässlern, was dann auf den einzelnen Veranstaltungen geboten ist. „Wir haben uns bemüht, dass für alle etwas dabei ist, und alle Angebote sind kostenlos“, erklärt sie. „Als Erstes gibt es magische Geschichten und Gedichte aus der bunten Welt der Tiere“, fährt sie fort. Der Dichter und Pädagoge Erich Pfefferlen lässt mit Quiz, Pantomime, Zeichnen und Gedichten eine bunte Tierwelt entstehen.

Bei einem Workshop sind die „Zuckerdetektive“ gefragt. Sie erforschen, wo der Zucker eigentlich herkommt und wo er überall drin ist. Bei einem weiteren Workshop backen die Schüler mit dem Backteam des Fördervereins Mittlere Mühle „Martinsgänsle“. Und Benimm-Expertin Susanne Erdmann erklärt bei einem dreigängigen Menü, wie man bei Tisch eine gute Figur macht.

Hörbares Interesse bei den Drittklässlern fand Morhards Schilderung, dass vor vielen Tausend Jahren Mammuts und Wollnashörner in Bobingen lebten. „Ein Mammut-Stoßzahn, der heute sehr wertvoll ist, wurde in einer Kiesgrube gefunden und ist zusammen mit anderen Funden bei der Firma Lauter ausgestellt“, erzählt sie. Unter dem Motto „Ein Fenster in die Vorzeit“ steht dieser Nachmittag, der alle zwei Jahre stattfindet und bei den Kindern sehr beliebt ist.

Die größte Faszination aber genoss wohl das Angebot eines Besuchs bei „Echsen, Schlangen und Spinnen“ der Bobinger Reptilienfarm. Erst wurde es mucksmäuschenstill – dann waren „ohh“ und auch einige Male „igitt“ zu hören. Und die erste Frage aus dem jungen Publikum zum Kulturbeutel war dann auch: „Muss man zu den Spinnen gehen?“ Natürlich nicht. Aber dann wurde Elisabeth Morhard mit Fragen dazu regelrecht bestürmt. Etwa „Muss man Angst haben?“ oder „Können die Tiere raus?“ und „Welche Tiere sind noch da?“

Für welche der Veranstaltungen sich die Kinder entscheiden, müssen sie noch mit ihren Eltern beraten. Auch Dominik ist sich nur bei einem der Angebote sicher: „Auf alle Fälle die Reptilienfarm, bei den anderen weiß ich’s noch nicht genau“, sagt er.

Zusammen mit den Kulturbeuteln erhielten die Schüler außerdem den Bobinger Bildungspass. Er wurde 2014 erstmals auf Anregung des Bravo-Bildungsrates ausgestellt. Die Schüler können sich darin den Besuch dieser Veranstaltungen und weitere kulturelle Aktivitäten bestätigen lassen. Bürgermeister Bernd Müller, der beim Verteilen der Mäppchen und Pässe mithalf, erläuterte den Schülern die Intention: „Das kann später einmal bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz oder ein Praktikum unterstützend sein“ sagte er. (Archivfoto: Ingeborg Anderson)

