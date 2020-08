11:16 Uhr

Kleinkind schaltet Herd ein: Küche brennt ab

In Untermeitungen hat ein Kleinkind den Herd angeschaltet. Am Ende brannte die Küche ab.

In Untermeitingen ist es am Mittwochmittag zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Ulrichstraße gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat ein Kleinkind den Herd angeschaltet, ohne dass die Eltern es mitbekommen haben. Daraufhin gerieten Kleidungsstücke in Brand und am Ende brannte die Küche komplett aus. Verletzt wurde bei dem Feuer in Untermeitingen niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schwabmünchen und Klosterlechfeld, die den Brand löschenten. Sie konnten aber nicht verhindern, dass die Küche ausbrannte. (nos)

