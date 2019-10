19:37 Uhr

Klima und Verkehr sind Themen der Grünen

Das Team der Grünen für die Wahl in Bobingen steht. Dazu gehören unter anderem: (von links) Frank Sautter, Clemens Bürger, Alf Leber, Monika Müller-Weigand, Katja Treischl, Norbert Rüsel, Kurt Ziegelmaier und Phillip Prestel.

Der Ortsverband Bobingen hat seine Kandidaten für den Stadtrat nominiert. Kommunalpolitik soll umweltfreundlich sein und Sicherheit für Fußgänger und Radler fördern.

Nach der Nominierung ihres Bürgermeisterkandidaten Lukas Geirhos wählten die Mitglieder des Ortsverbandes von Bündnis 90/die Grünen inzwischen auch ihre Stadtratsliste. Auf ihr seien neben Lukas Geirhos bekannte Bobinger Grüne sowie auch Neulinge in der Kommunalpolitik vertreten, teilte ihr Sprecher Kurt Ziegelmaier danach in einer Pressemitteilung mit.

Stadtrat Marco Di Santo tritt aus zeitlichen Gründen nicht mehr für die Kommunalwahl an. Seine Ratskollegin Monika Müller-Weigand führt die 14-köpfige Liste der Grünen an.

„Wir konnten glücklicherweise für ein Drittel unseres Teams Frauen gewinnen. Es freut mich, dass wir mit einem schlagfertigen Team, aus mehreren Generationen und unterschiedlichen Erfahrungen, für eine erfolgreiche Kommunalwahl antreten“, erklärte Ortssprecher Kurt Ziegelmaier.

Ein wichtiges Thema für die nächste Legislaturperiode sei es, durch eine nachhaltige und umweltfreundliche Kommunalpolitik, die herausfordernden Klimaziele umzusetzen. Des Weiteren stehe eine kommunale Verkehrspolitik auf der Agenda der Grünen. Diese soll zu mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer führen.

Auch die Mobilität müsse in Bobingen weiter gefördert werden. Eine deutliche Verbesserung im öffentlichen Nahverkehr und das vom Ortsverband initiierte Carsharing, das auch einen Seniorenfahrdienst beinhalten soll, stehen hier im Fokus der Bobinger Grünen. Eine Belebung der Innenstadt stehe ebenso im Mittelpunkt ihrer Kommunalpolitik wie die Förderung der Menschen in den Ehrenämtern und den Vereinen, ergänzt Ziegelmaier: „Sie leisten einen großen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft“, bekräftigt er auch für seine Partei.

Für die Stadtratswahl im kommenden Jahr bieten die Grünen in Bobingen 14 Kandidaten an. Angeführt wird die Liste von Stadträtin Monika Müller-Weigand, gefolgt von Bürgermeisterkandidat Lukas Geirhos. Es folgen: 3. Katja Treischl, 4. Kurt Ziegelmaier, 5. Clemens Bürger, 6. Alf Leber, 7. Sabine Gölsdorf, 8. Hartmut Schütze, 9. Sonja Bürger, 10. Thomas Goll, 11. Phillip Prestel, 12. Norbert Rüsel, 13. Veronika Schwarzenberger, 14. Frank Sauter. (SZ)

