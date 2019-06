vor 34 Min.

Klosterlechfeld: Apotheke zieht einen Kilometer weiter

Die Klosterapotheke in Klosterlechfeld ist über Nacht ins Untermeitinger Ärztehaus gewechselt. Vom neuen Standort verspricht sich der Investor viel.

Von Daniel Weber

Die Apotheke beim Klosterlechfelder Kloster ist nach Untermeitingen ins Ärztehaus gezogen. Folgerichtig heißt sie nicht mehr „Klosterapotheke“, sondern „Apotheke im Lechfeld“. Beim Umzug dürften die Spritkosten des Transporters der kleinste Posten gewesen sein: Die neue Filiale ist nur einen Kilometer von der alten entfernt, die Kunden müssen lediglich der Schwabmünchner Straße folgen. Warum also den Aufwand eines Umzugs auf sich nehmen?

Das erklärt die Filialleiterin Eva Etzel. Der Standort in Klosterlechfeld sei schlicht zu eng gewesen: Zu Stoßzeiten hätte die Schlange der Kunden bis vor die Tür gereicht. Außerdem schreibe eine neue Verordnung mehr Abstand zwischen den einzelnen Beratungsplätzen vor. Um das in Klosterlechfeld umzusetzen, hätte einer der drei Beratungsplätze weichen müssen – und die Kundenschlange wäre noch länger geworden, sagt Etzel. In der geräumigeren Filiale im Ärztehaus hingegen passen vier Beratungsplätze nebeneinander. Außerdem gebe es einen eigenen Raum für besonders delikate Kundengespräche. Die hätten sie und ihre Kolleginnen früher in einer kleinen Kammer führen müssen, sagt die Filialleiterin.

Die Telekom ließ keinen anderen Termin für den Umzug ins Ärztehaus zu

Der Umzug geschah mitten unter der Woche: Am Freitag vergangener Woche eröffnete die Filiale im Ärztehaus, am Tag zuvorkamen noch Kunden nach Klosterlechfeld. Thomas Reichert vermietet sowohl den alten als auch den neuen Standort. Er verrät, warum es ausgerechnet dieser Tag sein musste: „Eigentlich sollte die neue Apotheke schon am 2. Mai eröffnen, aber die Telekom hat uns nur den Termin am 7. Juni angeboten.“ Ohne Telefon und Internet komme die Apotheke nicht aus, es war also nichts zu machen. Etzel berichtet, dass beim Umzug fast alles reibungslos verlaufen sei: „Nur hat uns die Telekom entgegen der Abmachung einen Tag zu früh in Klosterlechfeld vom Netz genommen.“

Der Mietvertrag für das Geschäft in Klosterlechfeld läuft noch für eineinhalb Jahre, sagt Reichert. So lange werden die Räume als Lager genutzt – wer sich danach einmiete, wisse er nicht. Für den neuen Standort in Untermeitingen entschied sich der Investor, weil er in ihm das neue Zentrum des stetig wachsenden Lechfelds sieht. Auch Etzel hält ihn für vielversprechend: Die Apotheke liege nun für viele Kunden auf dem Weg. Nicht nur, wer von einem Arzt im Gebäude kommt, sondern auch Einkäufer in den umliegenden Supermärkten könnten ohne Umweg ihre Medikamente mitnehmen.

Die Apotheke in Untermeitingen ist „größer, schöner und moderner“

Die 26-jährige Etzel arbeitet seit zweieinhalb Jahren in der Apotheke, seit Januar ist sie die pharmazeutische Leiterin. Der Standort im Ärztehaus ist eine von drei Filialen, die zur Apotheke an der Wertachbrücke in Augsburg gehören. Sie und ihre Kolleginnen seien sehr zufrieden mit den neuen Räumen, die in Etzels Worten „größer, schöner und moderner“ sind als die in Klosterlechfeld. Erste Rückmeldungen hat sie schon bekommen: „Die Untermeitinger finden es super, dass wir umgezogen sind. Vor allem unsere älteren Kunden aus Klosterlechfeld sind weniger begeistert.“ Etzel versichert, dass trotz des Umzugs weiterhin jeder an seine Medikamente komme. Wer es nicht bis zum Ärztehaus schaffe, könne auf den Botendienst zurückgreifen, der die Produkte ausliefert.

Öffnungszeiten Am neuen Standort hat sich die Apotheke an die Arbeitszeiten der Ärzte angepasst. Hier die neuen Öffnungszeiten der Apotheke: Montag 8 bis 18.30 Uhr, Dienstag 8 bis 19 Uhr, Mittwoch 8 bis 18 Uhr, Donnerstag 8 bis 18.30 Uhr, Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 12.30 Uhr.

