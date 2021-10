Braucht es zur Obermeitinger Kolonie einen Radweg für eine Viertelmillion?

Plus Soll ein Radweg an der Ostseite der Lechstraße gebaut werden? Die Frage löste jüngst im Gemeinderat von Klosterlechfeld eine Diskussion aus.

Hat die Gemeinde Klosterlechfeld Interesse am gemeinsamen Bau eines Rad- und Gehweges entlang der alten B 17 von der Nebenerwerbssiedlung/Südlager bis zur Firma Rennig? Diese Frage stellte jüngst die Nachbargemeinde Obermeitingen. Die erste Reaktion war eine Diskussion.