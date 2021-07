Klosterlechfeld

06.07.2021

Das Dorffest in Klosterlechfeld fällt heuer wegen Corona kleiner aus

Wegen Corona findet das Dorffest in Klosterlechfeld heuer in kleinerem Rahmen statt. Nach derzeitiger Planung steht das Kammerorchester des Lech-Wertach-Orchesters beim bunten Sommermelodienabend auf der Bühne.

Plus Klosterlechfeld feiert sein Dorffest am Wochenende in abgespeckter Form. Neben Konzerten ist auch ein Gottesdienst im Freien geplant.

Von Hieronymus Schneider

Das Dorffest in Klosterlechfeld findet statt - wenn auch in kleinerer Version. Das verkündete Bürgermeister Rudolf Schneider in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Als kulturellen Höhepunkt spielt das Kammerorchester des Lech-Wertach-Orchesters unter der Leitung von Wolfgang Scherer. Der bunte Sommermelodienabend ist für Samstag, 10. Juli, auf dem Franziskanerplatz vorgesehen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt.

