Engagement für Schwimmsport: Wasser ist Sylvia und Wolfgang Baiters Element

Plus Sylvia und Wolfgang Baiter aus Klosterlechfeld erhalten eine hohe Auszeichnung für ihr ehrenamtliches Engagement um den Schwimmsport. Was sie antreibt.

Ein Klosterlechfelder Ehepaar hat das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt erhalten. "Die Aushändigung im Rokokosaal der Regierung von Schwaben durch Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner war schon ein feierlich erhebendes Erlebnis", sagen Sylvia und Wolfgang Baiter. Das Ehepaar engagiert sich seit mehr als vierzig 40 Jahren als lizenzierte Übungsleiter im Schwimmsport und der Schwimmausbildung von Kindern und Erwachsenen. Beide sind in Augsburg geboren und aufgewachsen.