Klosterlechfeld

vor 16 Min.

Klosterlechfeld plant im Herbst ein Fest mit Buden und Bierzelt

Im Bierzelt auf dem Pfingstmarkt in Klosterlechfeld wurde in den vergangenen Jahren gefeiert. Wegen Corona fiel die Veranstaltung zum zweiten Mal aus. Bürgermeister Rudolf Schneider hofft auf eine Alternative im Herbst.

Plus Wegen Corona fällt der Kramermarkt in Klosterlechfeld zum zweiten Mal aus. Doch Bürgermeister Rudolf Schneider will eine Alternative schaffen.

Von Hieronymus Schneider

Marktbuden und Bierzeltgaudi locken beim „Kramermarkt“ Hunderte Besucher nach Klosterlechfeld. Doch wegen Corona musste das Volksfest zum zweiten Mal ausfallen. Das trifft nicht nur die Vereine, für die der Pfingstmarkt die Haupteinnahmequelle ist. Auch für die Anwohner geht ein Stück Tradition verloren. Denn wie Bürgermeister Rudolf Schneider sagt: „Dieses Volksfest ist ein wesentlicher Bestandteil unserer dörflichen Identität. Das Einzige was mich über den Ausfall hinweg tröstet, ist das schlechte Wetter."

