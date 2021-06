Klosterlechfeld

27.06.2021

Mit 66 Jahren ist auch bei den Schützen lange noch nicht Schluss

Plus Reinhard Hiller bleibt an der Spitze der Schützengesellschaft 1898 Klosterlechfeld und geht mit neuem Vize in die Zeit nach Corona.

Von Hieronymus Schneider

Bei der aus bekannten Gründen um ein Jahr verschobenen Jahreshauptversammlung der Klosterlechfelder Schützengesellschaft 1898 wurde Reinhard Hiller für weitere zwei Jahre im Amt des Ersten Schützenmeisters einstimmig bestätigt. Der 66-Jährige steht bereits seit 1999 an der Spitze des Vereins und denkt auch nach diesen 22 Jahren nicht ans Aufhören.

