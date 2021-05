Klosterlechfeld

vor 16 Min.

Nach Vandalismus: Gemeinde Klosterlechfeld setzt Belohnung aus

Unbekannte hatten in Klosterlechfeld die Friedenslinde umgerissen.

Plus Am Wochenende haben Unbekannte in Klosterlechfeld randaliert. Bürgermeister Rudolf Schneider ist erschüttert. Die Gemeinde setzt eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise aus.

Von Maximilian Czysz

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte größere Schäden auf dem Franziskanerplatz in Klosterlechfeld hinterlassen. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Doch die kam zu spät - die Täter waren bereits verschwunden. Jetzt lobt die Gemeinde eine Belohnung aus, um den Vandalismus aufzuklären.

Themen folgen