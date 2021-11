Klosterlechfeld

vor 17 Min.

Neue Wohnungen in Klosterlechfeld: Bebauung am Bahnhof rückt näher

Nach den Vorstellungen der Gemeinde Klosterlechfeld könnten auf dem Grundstück des ehemaligen Verladebahnhofs in einigen Jahren neue Wohnungen in Bahnhofsnähe entstehen.

Plus Die Gemeinde Klosterlechfeld will die Fläche südlich des Bahnhofs als Wohngebiet ausweisen. Doch das ist mit einigen Hürden verbunden. So ist der aktuelle Stand.

Von Bernd Zitzelsberger

Eine wichtige Vorentscheidung für das Neubaugebiet an der Bahnhofstraße in Klosterlechfeld ist gefallen: Auf Antrag der Gemeinde hat der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes der Ausweisung von Wohnbauflächen auf dem Gelände des ehemaligen Verladebahnhofs zugestimmt. Somit könnten dort in einigen Jahren neue Wohnungen entstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen