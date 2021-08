Radfahrer ist mit über zwei Promille in Klosterlechfeld unterwegs

Ein 60-Jähriger ist mit seinem E-Bike Schlangenlinien gefahren. Die Polizei zog den Mann aus dem Verkehr. Er musste einen Alkoholtest machen. Das Ergebnis: Über zwei Promille.

Ein Mann ist mit seinem Fahrrad in Klosterlechfeld ohne Licht und in Schlangenlinien gefahren. Polizisten bemerkten das auffällige Fahrverhalten und kontrollierten den Radfahrer. Er war am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der Schwabmünchner Straße in Klosterlechfeld unterwegs.

Zum Betrieb auf öffentlichem Verkehrsgrund hätte das Pedelec eine Versicherung mit Versicherungskennzeichen benötigt. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Außerdem ergab ein Alkoholtest einen Wert von knapp über zwei Promille. Der 60-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.