Saniert Klosterlechfeld den Kindergarten für 1,8 Millionen Euro?

Plus Die Kindertagesstätte Maria Hilf in Klosterlechfeld muss modernisiert werden. Das wird teuer. Doch ein Neubau würde die Gemeinde noch mehr kosten.

Breiten Raum hat in der aktuellen Sitzung des Gemeinderates Klosterlechfeld die Diskussion um die Notwendigkeit einer Sanierung oder eines Neubaus der Kindertagesstätte Maria Hilf in der Försterstraße eingenommen. Nachdem der neue Franziskus-Kindergarten nun im vollen Betrieb läuft, muss auch im alten Gebäude einiges modernisiert werden.