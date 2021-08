Klosterlechfeld

17:48 Uhr

Schmierereien in Klosterlechfeld häufen sich - so laufen die Ermittlungen

Unbekannte haben vergangene Woche die Wallfahrtskirche in Klosterlechfeld mit roter Farbe beschmiert. Der Polizei fehlt bislang jede Spur.

Plus Unbekannte haben einen Torbogen in Klosterlechfeld mit schwarzer Farbe beschmiert. Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Die Polizei tappt bislang im Dunkeln.

Von Felicitas Lachmayr

Mit schwarzem Edding haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag den Torbogen am Franziskanerplatz beschmiert. Damit häufen sich die Vorfälle von Vandalismus in Klosterlechfeld. Erst vergangene Woche wurden die Wallfahrtskirche Maria Hilf und ein Anwesen mit roter Farbe bespritzt. Außerdem wurden mehrere Wahlplakate abgerissen. Doch die Polizei tappt im Dunkeln.

