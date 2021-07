Klosterlechfeld

12:00 Uhr

Viel Aufwand für gutes Essen in den Klosterlechfelder Kindergärten

Plus Der Franziskuskindergarten in Klosterlechfeld versorgt auch die Kinder in Maria Hilf mit Essen. Dabei hilft auch ein neues Auto.

Von Hieronymus Schneider

Seit Februar wird im neugebauten Franziskuskindergarten frisch gekocht. Etwa vier Wochen nach der Eröffnung des neuen Kindergartens an der Alpenstraße war auch die Küche betriebsbereit. Das Küchenteam mit Melanie Maybaum, Anna Maria Winter, Karin Mertes-Beslmeisl und Patrizia Fendl versorgt darin täglich etwa 180 Kinder mit frischem Essen.

