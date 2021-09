Was weiß Wikipedia? Eine Entdeckung im Klosterkeller in Klosterlechfeld

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Landkreis Augsburg? Heute: Klosterlechfeld.

Ende des 16. Jahrhunderts soll sich die Witwe des Augsburger Bürgermeisters, Regina von Imhof, auf dem Weg zu ihrem Schloss nach Untermeitingen verirrt haben. Der Nebel war dicht, das Lechfeld düster und sumpfig. In der Hoffnung, mithilfe der Gottesmutter wieder auf den richtigen Weg zu gelangen, gelobte sie, in ihrem Namen eine Kapelle zu bauen.