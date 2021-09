Klosterlechfeld

Wieder Vandalismus in Klosterlechfeld: Neuer Jugendpavillon beschmiert

Jugendliche aus dem Ort hatten beim Aufbau des Pavillons geholfen. Umso frustrierter waren sie, als die Hütte am folgenden Tag von Unbekannten verunstaltet wurde.

Plus Schon einen Tag nach der Einweihung haben Unbekannte den neuen Jugendpavillon in Klosterlechfeld mit Farbe beschmiert. Die Polizei folgt einer heißen Spur.

Von Felicitas Lachmayr und Hieronymus Schneider

Der Jugendpavillon in Klosterlechfeld hatte einen Tag gestanden, bis Unbekannte ihn mit Farbe beschmierten. Bürgermeister Rudolf Schneider konnte seinen Augen nicht trauen: "Ich war richtig wütend und habe sofort die Polizei informiert", sagt er. Denn damit geht die Vandalismus-Serie im Ort weiter: Erst im August wurde die Wallfahrtskirche Maria Hilf und ein Anwesen in Klosterlechfeld mit roter Farbe bespritzt. In der Eichendorffstraße wurden bereits mehrere Häuser angegangen. Erst vergangene Woche beschmierten Täter dort ein Auto und eine Hausmauer mit Farbe. Lange tappte die Polizei im Dunkeln, nun gibt es offenbar eine heiße Spur.

