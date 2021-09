Wilder Ausritt: Zwei Pferde von B17 gerettet

Wollten die Tiere mit den PS der Autos auf der B17 mithalten? Auf Höhe Klosterlechfeld hat die Polizei am Mittwoch zwei Pferde aufgegriffen.

Am Dienstag hat die Verkehrspolizei zwei Pferde von der B17 aufgegriffen. Die beiden waren zuerst auf Höhe Klosterlechfeld unterwegs. In Hurlach konnte die Polizei die Tiere von der Straße führen und an ihre Besitzer übergeben. Wie genau die Pferde auf die Straße gekommen sind oder woher sie stammen, ist noch nicht bekannt. (AZ)